◇プロ野球セ・リーグ 中日-ヤクルト(28日、バンテリンドーム)

ヤクルトの先発・吉村貢司郎投手が6回2失点で降板となりました。初回には連打を浴び2失点とするも、2回からは状態を持ち直し、以降は被安打1と好投。勝利投手の権利を手に降板しています。

1点の援護をもらい初回のマウンドにあがった吉村投手。しかし先頭に四球を与えると連打で無死満塁のピンチを招きます。ここでゴロの間に同点に追いつかれると、直後に逆転タイムリーを浴びました。それでも後続は2者連続で空振り三振。状態を持ち直します。

すると2回からは2イニング連続で三者凡退。4回には死球でランナーを背負うも、ヒットは許しませんでした。5回には再び三者凡退を記録。6回には先頭・上林誠知選手にヒットを浴びるも、後続をしっかりと打ち取りました。

ヤクルト打線は6回にオスナ選手のソロHRで同点。さらに吉村投手が6回を投げ終えた直後の7回、内山壮真選手のタイムリーで勝ち越しに成功します。これで吉村投手は勝利投手の権利を手に降板となっています。

この日は6回92球を投げ、被安打4、奪三振6、与四死球2、2失点という成績でした。