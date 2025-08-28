群馬県は県庁３２階にある官民共創スペース「ＮＥＴＳＵＧＥＮ」の利便性向上を図ろうと、フロアスペースを倍増させると発表しました。

「ＮＥＴＳＵＧＥＮ」は、県内のスタートアップ企業や大学生などが新たなビジネスを生み出す交流拠点として２０２０年、県庁３２階北側に開設されました。

「ＮＥＴＳＵＧＥＮ」の会員数は、ことし７月末現在、個人・法人あわせて２５６にのぼり、この１年あまりで約８０も増えています。コワーキングスベースの稼働率は平日の多い時間帯で９割ほどになり、会員から増設を求める声があがっていたということです。

今回の拡張は、こうした声も受けて実施されるもので、県庁３１階の南側フロアにコワーキングスペースを増設するほか会議室やウェブ会議ブースを整備します。広さは、現在のフロアと同じ約３３０平方メートルで、ほぼ倍増となる形です。

拡張に伴い、３１階にある日本料理店は来年１月末で閉店となります。拡張工事は、２０２６年度に着工し、２０２７年３月をめどに完了する予定です。

「画期的な官民共創スペースだと思っているんですね。非常に期待をしていますし、特に会員の横の交流でいろいろなものが生まれているのは大変素晴らしいと思います。」（山本知事）