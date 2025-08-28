チェルシーのエンシソ獲得は破談に…メディカルチェックで過去の負傷歴により不合格に
チェルシー移籍が有力視されていたパラグアイ代表MFフリオ・エンシソ(21)の獲得が破談となった。パラグアイの複数メディアが報じたことを英『メトロ』が伝えている。
エンシソは2022年夏に950万ポンド(約19億円)でブライトンに加入。将来を嘱望されながらも左膝の負傷に悩まされ、すでに3度の手術を経験しており、今夏も再びメスを入れていた。昨季後半はイプスウィッチにレンタルされ、今季は1380万ポンド(約28億円)でリーグアンのストラスブールに移籍予定とされていた。ストラスブールとチェルシーはともにトッド・ベイリー氏やクリアレイク・キャピタルが率いる『ブルー・コー』の傘下にあり、フランスでの成長を経て来季にはチェルシー加入という青写真も描かれていた。
しかし現地報道によると、エンシソは22日に行われたメディカルチェックで過去の膝の負傷歴が原因となり不合格に。通常は形式的な検査にとどまるメディカルで不合格となるのは異例のケースで、追加検査の結果でも問題が認められたという。パラグアイ人ジャーナリストのウィルソン・ゴンザレス・ブロンセ氏は「これで100%確定した。残念ながらブルー・コーグループへの移籍は破談となった」とラジオ番組で明言した。
この結果、ブライトンと来年6月まで契約を残す“パラグアイの宝石”は、当面ブライトンにとどまることが決定的に。将来的なチェルシー移籍の可能性も完全に消滅したと伝えられている。
