¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¡×¤Î»³ËÜ·½°í¡Ê57¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¾ÌîÌ¤É±¡Ê26¡Ë¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¼«Âð¤ËÀßÃÖ¤·¤¿ÆÃÂç¥×¡¼¥ë¤Ç»³ËÜ¤ÈÄ¹½÷¤¬Í·¤ÖÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡2022Ç¯11·î¡¢»³ËÜ¤È¤Î¡È31ºÐº¹º§¡É¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À¾Ìî¡£2024Ç¯10·î¤Ë¤ÏÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¡¦¤Ë¤³¤ê¤Á¤ã¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Instagram¤Ç¤Ï¡¢²ÈÂ²3¿Í¤Ç¤ª½Ð¤«¤±¤·¤¿ºÝ¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢¡Ö¥ê¥â¥³¥ó¤È¤ë¤Î¤ËÉ¬»à¤¹¤®¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤Ë¤³¤ê¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎÆ°²è¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤È¤ÎÆü¾ï¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¡£
¼«Âð¤ÎÆÃÂç¥×¡¼¥ë¤ÇÉ×¡¦»³ËÜ·½°í¤ÈÄ¹½÷¤¬Í·¤ÖÍÍ»Ò¤ò¸ø³«
¡¡2025Ç¯8·î27Æü¤Ë¤Ï¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡¢¤Ë¤³¤ê¤Á¤ã¤ó¤¬¿ÍÀ¸½é¤Î¥×¡¼¥ë¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£¼«Âð¤ËÀßÃÖ¤·¤¿Á´Ä¹¤ª¤è¤½3¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÆÃÂç¥×¡¼¥ë¤Ç¡¢¿Æ»Ò¤Ç ¤Ï¤·¤ã¤°»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¾Ìî¤ÎÆ°²è¤Ë¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥×¡¼¥ë¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ë¤³¤ê¤Á¤ã¤óÁ´Á³µã¤«¤Ê¤¤¤Î¤¹¤´¡¼¤¤¡×¡Ö¤Ë¤³¤Á¤ã¤ó¡¢¤±¡¼¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¤Ê¤¡¡£¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¤²ÈÂ²¡×¡Ö¥Ù¥é¥ó¥À¹¤Ã¡£·Ê¿§¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¤·Á¢¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë