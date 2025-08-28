¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾ï¼±¤ÏÄÌ¤¸¤Ê¤¤¡©¡Èµ¤²¹40¡î»þÂå¡É¤Î¿·ÄêÈÖ¡ª¡¡½ë¤µÂÐºö¥°¥Ã¥º¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡ÈÂ¿µ¡Ç½¡É¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
ºÇ¹âµ¤²¹¤ÎµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿º£Ç¯¤Î²Æ¡£¡Èµ¤²¹40¡î»þÂå¡É¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÔ½ëÂÐºö¤Î¡È¿·ÄêÈÖ¡É¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤ä¥¨¥¢¥À¥¹¥¿¡¼¤Ë¤â! ¡È°ì¤Ä¸ÞÌò¡É¤ÎÂ¿µ¡Ç½¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó
¸ÞÌò¤Î¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¤â? ¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¡ÈÂ¿µ¡Ç½¡É¤«
»³·Á½ãºÚ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
½ë¤µÂÐºö¥°¥Ã¥º¤Îº£¸å¤Î¥È¥ì¥ó¥ÉÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åý·×²È¡¦¥½¥¦¥¸¥ç¥¦¥Ç¡¼¥¿¤ÎÀ¾Æâ·¼ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ï¡¢¡Ö¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡ÈÂ¿µ¡Ç½¡É¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ê¥°¥Ã¥º¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¥µ¥ó¥³¡¼¡ÖÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥ì¥é¡×6980±ß ¢¨2025Ç¯Ê¬¤Ï´°Çä
¡ü¥µ¥ó¥³¡¼¡ÖÀÞ¤ê¾ö¤ß¥ß¥¹¥È¥·¥ã¥ï¡¼¥Ö¥ì¥é¡×6480±ß ¢¨2025Ç¯Ê¬¤Ï´°Çä
ÆâÂ¦¤«¤é¥ß¥¹¥È¤¬½Ð¤ë¡¢°ì¤Ä¤ÇÆóÌò¤Î»±¤Ç¤¹¡£
¡üGloture¡ÖZephgale¡Ê¥¼¥Õ¥²¥¤¥ë¡Ë¡×9980±ß
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¡£¼Ö¤Ê¤É¤òÁÝ½ü¤¹¤ë¥¨¥¢¥À¥¹¥¿¡¼¤ä¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ÎºÝ¤Î²Ðµ¯¤³¤·¤Ê¤É¡¢¤Ê¤ó¤È°ì¤Ä¤Ç¸ÞÌò¤ÎÍ¥¤ì¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²ÙÊª¤ò¸º¤é¤»¤ëÂ¿µ¡Ç½¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°æ¾åµ®Çî¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¼ÂºÝ¤Ë¡ÖZephgale¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È·Ú¤¯¤Æ¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤¤ÎÂç¤¤µ¤Ç¤¹¡£°ìÈÖ¼å¤¯¤Æ¤â·ë¹½¤ÊÉ÷ÎÌ¤¬¤¢¤ê¡¢¶õµ¤Æþ¤ì¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½Ð¿åËã°á¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
9980±ß¤È¤¤¤¦¡¢¤¤¤¤¤ªÃÍÃÊ¤Ë¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¹¤Í¡£
½ë¤µÂÐºö¥°¥Ã¥º¤ÎÊÑÁ«¡Ä¶áÇ¯¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤äÆü»±¤¬¿Ê²½
»³·Á¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢½ë¤µÂÐºö¥°¥Ã¥º¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑÁ«¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
30Ç¯¤Û¤É¤µ¤«¤Î¤Ü¤ê¡¢1990Ç¯¤´¤í¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢³°¤òÊâ¤¯¿Í¤¿¤Á¤ÏÀð»Ò¤ä¤¦¤Á¤ï¤ÇÀð¤¤¤Ç¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æº£¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æü»±¤ò»È¤Ã¤ÆÎÃ¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é2000Ç¯Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÀÜ¿¨Îä´¶¥Ö¡¼¥à¤¬Íè¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡ÊÀ¾ÆâÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë¤è¤ë¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¡£¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¡Ö¥·¥ë¥¡¼¥É¥é¥¤¡×¤ä¡Ö¥µ¥é¥Õ¥¡¥¤¥ó¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥ó¥Ê¡¼¤äT¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
2011Ç¯¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡Ö·×²èÄäÅÅ¡×¤ä¡ÖÀáÅÅÍ×ÀÁ¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤â½ë¤µÂÐºö¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥óÉÕ¤¤Îºî¶ÈÉþ¤ä¥Í¥¯¥¿¥¤¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ2019Ç¯°Ê¹ß¡¢ÎáÏÂ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥¯¥¯¡¼¥é¡¼¤ä¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
2011Ç¯¤°¤é¤¤¤Ë¥Õ¥¡¥óÉÕ¤ºî¶ÈÉþ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç?¡×¤È¤¤¤¦À¤ÏÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤ÏÅöÁ³¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤³¤ì¤¬¤Ê¤¤¤ÈÆ°¤±¤Þ¤»¤ó¡£
»³·Á¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
À¾ÆâÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶áÇ¯¤Ï¡ÖÇ¯¡¹Áý¤¹½ë¤µ¤äµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¤ÊÎÃ´¶¥°¥Ã¥º¤¬ÄêÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¥Õ¥¡¥ó¤¬¿Ê²½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥óÉÕ¤¥¦¥§¥¢¡×¤â¥«¥¸¥å¥¢¥ë²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤ß¤¿¤¤¤ÊÉáÃÊÃå¤Ç¡¢ÏÆÊ¢¤ÎÉôÊ¬¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æü»±¤â¿Ê²½¤·¤Æ¡¢¡È¤µ¤¹¡É¤«¤é¡È¤«¤Ö¤ë¡É»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ö¤ëÆü»±¤ÏÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯™¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢²»³Ú¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ê¤É¤Ç¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
½Ð¿å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¤«¤Ö¤ëÆü»±¤Ïº£¤À¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¥¯¥¹¥Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±Æüº¹¤·¤¬¶¯¤¯¤Æ½ë¤¤¤È¡¢2026Ç¯¤°¤é¤¤¤Ë¤Ï¾ï¼±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£