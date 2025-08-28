◇プロ野球セ・リーグ DeNA 5-4 阪神(28日、横浜スタジアム)

阪神は逆転負けで、引き分けを挟んでの連勝が4でストップ。また先月4日からのDeNA戦の連勝も7で止まりました。

打線は初回、熊谷敬宥選手が2ベースで出塁すると、佐藤輝明選手が第33号2ランホームランを放ち、幸先よく2点を先制します。

しかし直後の2回。援護をもらった先発・伊原陵人投手が先頭の宮粼敏郎選手に2ベースを打たれてピンチを背負うと、続く松尾汐恩選手に第4号2ランホームランを打たれ、同点に追いつかれます。

続く3回は3者凡退に抑えましたが、4回に先頭のオースティン選手に第6号ソロホームランを打たれて失点。その後のピンチは後続を打ち取って追加点は許しませんでしたが、DeNAに勝ち越しを許し、伊原投手は5回3失点でマウンドを降ります。

打線は6回表に先頭の中野拓夢選手がヒットで出塁すると、盗塁も決めて1アウト2塁のチャンス。しかし森下翔太選手がサードゴロ、続く佐藤選手は4球目のスライダーを捉えるも、ひと伸び足りずライトフライに倒れ、得点を奪えず。

すると直後の6回裏、2番手の湯浅京己投手が1アウトから松尾選手にヒットを打たれると、続く知野直人選手に高めストレートを捉えられ、レフトスタンドへ第1号2ランホームランを許し、DeNAにリードを3点に広げられます。

9回は1アウトから大山悠輔選手が2ベースで出塁、小幡竜平選手はファーストゴロに倒れたかと思われましたが、一塁手オースティン選手が悪送球。この間に小幡選手は2塁に進塁、また大山選手がホームインして1点を返しましす。

なおもチャンスで郄寺望夢選手がタイムリーを放ち、1点差に詰め寄りましたが、代打・近本光司選手は打ち取られてゲームセット。敗れた阪神は、自力で優勝マジックを減らすことが出来ませんでした。