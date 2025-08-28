Hey! Say! JUMP、中島裕翔の卒業にコメント「たくさんの話し合いを重ねてまいりました」 ファンに約束「最高の20周年に連れていきます」
STARTO ENTERTAINMENTは28日、8人組グループ・Hey! Say! JUMPから中島裕翔が卒業すると発表。これを受け、Hey! Say! JUMPがコメントを発表した。
【写真】今月5日…笑顔で1st写真集お気に入りカットを見せた中島裕翔
同グループは、「突然のご報告となってしまい、心よりお詫び申し上げます」「中島の発表が全てでありますが、僕たちからも思いを伝えさせてください」と書き出し。
「Hey! Say! JUMPはデビューして約18年という時間の中で色々なことをみんなで乗り越え、共に考え、家族のような時間を過ごしてきました。20周年が目前に迫った今、チームとして、ファンの皆様への恩返しや、周年に向け目標にしたいことが具体的になってきました。打合せを行っている中で、中島から、今後はグループとしての活動ではなく、俳優としての活動に専念したいという思いを受けました」とここに至るまでの経緯をつづった。
続けて「初めは僕たちも戸惑い、たくさんの話し合いを重ねてまいりましたが、中島のお芝居に対する熱量や、独り立ちしたいという思いに応える形で門出として送り出し、これからの活動を応援することに決めました」と、中島の意思を尊重することに同意。
「ファンの皆様には、様々な思いを抱かせてしまっていることと思います。僕たちは前だけを見て、最高の20周年にファンの皆様を連れていきます」と約束し、「どうかこれからもHey! Say! JUMP、そして中島裕翔を応援していただけたら幸いです」と結んだ。
中島は、1993年8月10日生まれ、東京都出身の32歳。2007年11月にシングル「Ultra Music Power」でHey! Say! JUMPとしてCDデビューを果たした。俳優としても活躍しており、14年のドラマ『水球ヤンキース』で、連続ドラマ単独初主演、16年公開の映画『ピンクとグレー』では映画初主演を務めた。その他の出演作として、ドラマ『半沢直樹』（13年）、映画『僕らのごはんは明日で待ってる』（17年）、ドラマ『純愛ディソナンス』（22年）、映画『#マンホール』（23年）、舞台『ひげよさらば』（23年）、ドラマ『SUITS／スーツ 』シリーズなどがある。
また、モデルとしても活動しており、11月8日に発売する雑誌『メンズノンノ』12月号（集英社）をもって、約8年務めたレギュラーモデルを卒業。これを記念して初の写真集『Hue I am』が今月6日に発売されていた。
