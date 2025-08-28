170cm¡ÈÈþ¤·¤¹¤®¤ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡ÉÊæÀî²Ì²»¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤ªÅ·µ¤¥³¡¼¥Ç¤Î¿ô¡¹¤¬ÏÃÂê¡ÖÈþ¤·¤¯¤ÆÁÖ¤ä¤«¤ÇÌþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡¡ÖABEMA Prime¡×¤Ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÊæÀî²Ì²»¤¬¡¢28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Å·µ¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀä»¿¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÈ´·²¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÌ¥¤»¤ëÊæÀî²Ì²»¤Î¤ªÅ·µ¤¥³¡¼¥Ç¡Ê9Ëç¡Ë
¡¡170cm¤ÈÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸Ø¤ëÊæÀî¡£ÉáÃÊ¤«¤é¡¢°µÅÝÅª¤ËÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¶á±Æ¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡Á¡¡8/25¡Á26¤Î¥¢¥Ù¥×¥é¤ªÅ·µ¤¥³¡¼¥Ç¤À¤è¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖABEMA Prime¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥°¥ì¡¼¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤äÃ¸¤¤¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤¿Èà½÷¤ÎÁ´¿È¤ä¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê³ÑÅÙ¤Î¥«¥Ã¥È¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡¡È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Èµ¤ÉÊ¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬ÁÇÅ¨¤ÊÊæÀî¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¯¤ÆÁÖ¤ä¤«¤ÇÌþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÖÄ¶Ä¶Ä¶Ä¶Ä¶Èþ¤·¤¯¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¥¥å¡¼¥È¤Ê¾Ð´é¤¬¤Þ¤¿´®¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÊæÀî²Ì²»¡Ê¤Û¤«¤ï ¤«¤Î¤ó¡Ë
1986Ç¯2·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹½êÂ°¡£¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤äµ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÎÁÍý¤ÎÄó¶¡¤òÆÃµ»¤È¤·¡¢µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¤Û¤«¤ËÈë½ñ¸¡Äê2µé¡¢ÌôÁ·¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¢ËÉºÒ»Î¤Î»ñ³Ê¤âÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÊæÀî²Ì²»¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷hokawakanonn¡Ë
