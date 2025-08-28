元乃木坂46・与田祐希、「美人すぎ」「大人っぽくて綺麗」と反響
元乃木坂46の与田祐希が28日、自身のインスタグラムを更新。雑誌撮影時のオフショットを公開し、ファンから「美人すぎ」「大人っぽくて綺麗」と称賛の声が寄せられている。
【写真】乃木坂46・与田祐希の水着カット
与田が公開したのは、レギュラーモデルを務める「MAQUIA」（集英社）10月号の撮影時オフショット。肩のラインが見える落ち着いた色合いの衣装に身を包み、大人びた表情を見せている。
この姿にファンからは「美人さん」「可愛すぎ」「大人っぽくて綺麗」「急にお姉さんっぽくなってる」といったコメントが多数寄せられ、与田の新たな魅力に注目が集まっている。
引用：「与田祐希」インスタグラム（＠yodayuuki_oimo）
