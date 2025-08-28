この記事をまとめると ■EVキャリイを農業従事者の一般ユーザーに貸し出して使い勝手を調べる ■V2Hシステムと太陽光発電を組み合わせて「動く蓄電池」の可能性も検証する ■EVキャリイを「動く蓄電池」にするには長寿命で耐久性の高いバッテリーが必要だ

スズキ・キャリイをEV化して新たな可能性を探る

世界各地でシェアを拡大し続けているBEV（Battery Electric Vehicle／バッテリー式電気自動車）。もっとも普及しているのは乗用車だが、近年はラストワンマイル配送向けの小型トラックにもラインアップが広がってきた。さらに、高速道路のサービスエリアや街なかのコンビニに充電ステーションが設置されるようになり、電欠への不安が和らいだことも普及を後押ししている。

軽乗用車にもBEVはあるが、その数は必ずしも多くはない。そうしたなか、軽トラックのスズキ・キャリイにBEVが誕生した。もっとも、「市販用の新車」が発売されたわけではない。現行のガソリンエンジンで走るキャリイをBEVに改造し、その車両を農業従事者の一般ユーザーに貸し出して実証実験を行おうというのである。

スズキ・キャリイは1961年に登場したロングセラーの軽トラックだ。パワフルで小まわりが利き、経済性や耐久性にも優れていることから多くの愛好者に支持されている。現行モデルは2013年に登場した11代目で、他メーカーへのOEM供給も行っているため、実質的なシェアはかなり高いといえる。

このように、長年にわたり高い信頼性を維持してきたキャリイをBEVに改造して農業従事者に貸与するのは、ふたつの目的がある。ひとつは農業現場でのBEVキャリイの使い勝手の検証と、もうひとつがV2Hシステムを通じた太陽光発電エネルギーの有効活用の検証だ。

V2Hシステムと連携させ車載バッテリーを蓄電池として活用する

今回の実証実験は、車両の貸し出しだけでなくV2Hシステムもパッケージに含まれている。V2Hは「Vehicle to Home」の略で、BEVやプラグインハイブリッド車に搭載されたバッテリーの電力を住宅で利用したり、住宅の蓄電池から車両に充電したりするシステムのこと。さらに、ソーラーパネルを接続することで、自家発電による電力供給も可能になる。

このBEVキャリイを使った実証実験の対象が農業従事者であるのは、コンセプトが「動く蓄電池」だからだ。農家では作業や移動のために軽トラックを使うことが多い。その運用特性としては、「農作業中は車両を動かすことが少ない」、そして「作業後は車両を自宅敷地内に翌朝まで駐車している」といった点が挙げられる。つまり、駐車時間が長いため、V2Hシステムと連携させれば、その間に車載バッテリーを蓄電池として活用することができる。

ただし、注意しなければならないことがある。それはバッテリーの充電回数だ。リチウムイオン電池は充放電を繰り返すことで劣化する。通常、車載用蓄電池は週に1回程度の充電を想定して寿命が設計されているが、V2Hシステムと連携すれば毎日充放電を行うことになる。したがって、長寿命で耐久性の高いバッテリーが必要になる。

BEVキャリイに採用されたバッテリーは、1万7千回のフル充放電（1日3回充電した場合で約15年）を繰り返しても、電池容量の70％程度を維持できる性能をもつ。

今後の技術開発によって、これを上まわる性能のバッテリーが安価に供給されるようになれば、BEVキャリイは「動く蓄電池」として広く定着していく可能性が高いだろう。