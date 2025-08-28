元宝塚娘役・紫りら、オーチャードに所属「これからも精進して参ります」 10月には初ライブも
元宝塚歌劇団娘役スターの紫りらが、27日に芸能プロダクション「オーチャード」に所属することを発表。自身のInstagramでは「これからも精進して参りますので、何卒宜しくお願い致します」と再出発への思いをつづった。
【写真】花冠姿がステキ 紫りらの初のソロライブのキービジュアル
紫は、2009年に95期生として宝塚歌劇団に入団し、同年の宙組公演『Amour それは…』で初舞台を踏み、その後、星組に配属された娘役スター。
8月10日に、元星組男役トップスターであり同期の礼真琴と、娘役スターの都優奈、二條華、白妙なつとともに宝塚歌劇団を退団した。
そして今回、元タカラジェンヌの美羽あさひや咲花莉帆、笘篠ひとみらがいるオーチャードに所属することが決定。
紫は自身のインスタグラムで「本日はご報告があります。私事ではございますが。。。この度有限会社オーチャードに所属させて頂くことになりました」と報告。
続けて「宝塚で学んだ事を活かしながら、更に新しいものを取り入れて、より成長していけるように、そして、再びファンの皆様に沢山の幸せをお届けできますよう、これからも精進して参りますので、何卒宜しくお願い致します」とつづった。
10月13日には東京・青山RizMで、自身初となるソロライブ「紫りら First Solo Live”Metamorphose”」の開催も予定している。
引用：「紫りら」インスタグラム（＠riraran_murasaki0314）
