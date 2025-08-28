²¬Â¼Î´»Ë¡¡Àþ¹á²Ö²Ð¤Ç¼êÂÞÃåÍÑ»Ø¼¨¤µ¤ì¡ÖÉ¬Í×¤¢¤ë?¡×º¤ÏÇ¡¡±©Ä»¥¢¥Ê¤¬¡ÖËü¤¬°ì¡×¤È¤·¤¿¥ï¥±¤Ë¶Ã¤
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¤Î²¬Â¼Î´»Ë¡Ê55¡Ë¤¬28ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤°¤ë¤°¤ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¡ÊÌÚÍË¸å8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Àþ¹á²Ö²Ð¤Ç¼êÂÞ¤òÃåÍÑ¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥°¥ë¥á¥Á¥¥ó¥ì¡¼¥¹¡¡¥´¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹!26¡×¤Ç¡¢º£²ó¤Ï½÷Í¥¡¦°ËÆ£º»è½¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¤Î²Ö²Ð¥´¥Á¡×¤È¤·¤Æ¡¢¿©»ö¤Î¹ç´Ö¤Ë²Ö²Ð¤ò³Ú¤·¤ó¤À½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¡£
¡¡ÍÍ¡¹¤Ê¼ïÎà¤Î²Ö²Ð¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÃæ¡¢¿Ê¹ÔÌò¤Î±©Ä»¿µ°ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼6¿ÍÀìÍÑ¤ÎÀþ¹á²Ö²Ð¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¼êÅÏ¤¹¤È¡Ö¼êÂÞ¤ò¡×¤È»Ø¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Àþ¹á²Ö²Ð¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¼êÂÞÃåÍÑ¤Ë²¬Â¼¤Ï¡Ö¼êÂÞ¤·¤Æ¤ä¤ëÉ¬Í×¤¢¤ë?¡×¤È¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¡£¼ê¤ò´°Á´ËÉÈ÷¤·¤¿¤³¤È¤Ç½÷Í¥¡¦¾®¼ÇÉ÷²Ö¤Ï¡ÖÉÝ¤¤¡Ä¡×¤È¶²ÉÝ¿´¤òÊú¤¯¤È¡¢±©Ä»¥¢¥Ê¤Ï¡Ö°ì±þ¡¢Ç°¤Î¤¿¤á¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö¤³¤Á¤é¤ÎÀþ¹á²Ö²Ð¡Ä¥ä¥Ù¥Á¥ã¥ó¥Þ¥ó¤¬ºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥´¥Á¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¤Æ¤¤¤ëÌðÉô¹ÀÇ·¤Î¼êºî¤ê¤À¤«¤é¤À¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤ÎÍýÍ³¤Ë¡Ö¤¹¤´¡Á¤¤!¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÆÃÊÌ¤ä¡×¤È¥ì¥®¥å¥é¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£
¡¡²¬Â¼¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ó°ìÈÌ¿Í¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¨¤¨¤Î?¡×¤È¶Ã¤¯¤È¡¢±©Ä»¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤ª¤â¤Á¤ã²Ö²Ð¥á¡¼¥«¡¼¤Î¼ã¾¾²°¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤ÏÀþ¹á²Ö²Ðºî¤êÂÎ¸³¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ±Å¹¤Î»ØÆ³¤Î²¼¤ÇÌðÉô¤¬¼êºî¤ê¤·¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â´í¸±¤¬È¼¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á±©Ä»¥¢¥Ê¤Ï¡ÖËü¤¬°ì¤ò¹Í¤¨¤Æ¡×¤È¤·¤¿¡£ÌðÉô¤¬¼êºî¤ê¤·¤¿Àþ¹á²Ö²Ð¤ÏË½È¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡Ö¶Ì¤¬Âç¤¤¤¡×¡Ö¥¹¥´¤¤¤¤ì¤¤!¡×¡Ö¸«¤Æ¸«¤Æ!¡×¤ÈÂç´î¤Ó¤Ç±©Ä»¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÍ½ÁÛ³°¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¤·¤¿!¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£