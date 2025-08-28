Image: takanou_shouten

トイレ洗浄水の効果を高める洗剤グッズやコーティングも多数ありますが、消耗品で常にコストが必要なのがネックですよね。つい買い忘れることもありますし。

そこでチェックしておきたいのが、ランニングコスト0円で水自体の洗浄力をアップしてくれる「トイレ用ナノバブルアダプター」。洗浄水をシャワーや洗濯機用で人気のナノバブル化できる製品です。

超微細気泡によって汚れ落ちやニオイ対策にも期待できるそうなので、トイレ掃除がラクになりそうですよ。おトクな先行セールも終了間近でしたので、ぜひこの機会にチェックしてみてください。

トイレの嫌な黒ずみ・ニオイ対策に！ランニングコスト0円でトイレをナノバブル洗浄へ 【39％OFF】5,999円 machi-yaで見る

ナノバブルで汚れを浮き上がらせる

Image: takanou_shouten

知っている人も多いかもしれませんが、改めてナノバブルについておさらいしておきます。

画像のように毛髪よりも圧倒的に小さい泡を生むことで、汚れを浮き上がらせる効果に期待できるというもの。高級シャワーヘッドなどにも活用される技術なので、耳にする機会も増えていますよね。

Image: takanou_shouten

その仕組みをそのままトイレ用にしたのが今回の「ナノバブルトイレアダプター」。水流を変化させる装置が入っているので、トイレ洗浄水が0.001mm未満の超微細泡を含んだナノバブル水に進化します。

汚物の流れ落ちアップやサボったリング抑制に期待

Image: takanou_shouten

汚れ落ちアップに期待できる実験結果がこちら。粘性の高いこびり付くような汚れにも水流だけでより早く落とせています。

掃除が一切不要になるという製品ではないものの、汚れた際の掃除もラクになりそうですね。

Image: takanou_shouten

こちらはサボったリングでの実験では水流だけでも一定の黒ずみ低減ができています。

現実では最低でも週1ぐらいは掃除するので実験のような汚れになることは稀ですが、毎日使った時に少しずつでもキレイになるというのは助かるポイントかも。

Image: takanou_shouten

第三者機関ではニオイ軽減の効果も確認できたとのこと。効果は環境や条件で異なりそうですが、洗浄水アップに加えてニオイ対策もランニングコスト0円でできるのはいいですね！

セルフ取り付けもOK

Image: takanou_shouten

条件はありますが取り付け自体は簡単。写真の手順のように止水栓に取り付けるだけです。ただし水回り作業に自信がない人は水道業者さんにお願いしましょう。本製品購入者向けには全国対応の工事会社の紹介も可能とのことでした。

Image: takanou_shouten

取り付けてしまえばランニングコストゼロでトイレの悩みを軽減できそうなので、トイレ掃除を少しでもラクしたい人は検討してみては？

おトクな先行セールは2025年8月31日まででしたので、お見逃しなく。

