ÆóÅáÎ®¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤ËÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤éà¥Ä¥Ã¥³¥ßá¡ÖÂÇÀÊ¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¾Ð¤¨¤ë½Ö´Ö¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£²£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£¸Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ë¡Ö£±ÈÖ¡¦Åê¼ê·ó»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢ÅêÂÇ¤Ç³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ£µ¡½£±¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡Åê¤²¤Æ¤Ï£µ²ó£²°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¡¢£¹Ã¥»°¿¶¤Î¹¥Åê¤Ç£·£´£¹Æü¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¡£ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÏµÕÅ¾¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤È¤Ê¤ë¥Á¡¼¥à½é°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢£µÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£Åê¤²¤ë¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó¤È¤¢¤Ã¤Æ¹ßÈÄ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÂçË»¤·¡£¤³¤ÎÆü¤Ï½é²ó¡¢£´²ó¡¢£µ²ó¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢¥À¥Ã¥°¥¢¥¦¥ÈÁ°¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ä¥Ð¥Ã¥È¡¢¥Ò¥¸Åö¤Æ¤Ê¤É¤ÎËÉ¶ñ¤ò¤Ä¤±¤Æ¹²¤¿¤À¤·¤¯ÂÇÀÊ¤Ë¸þ¤«¤¦½àÈ÷¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢£µ²ó¤Þ¤Ç£¸£·µå¤òÅê¤²È´¤¡¢´À¤ò¿¡¤¤¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¥À¥Ã¥°¥¢¥¦¥È¤ËÊâ¤»Ï¤á¤¿ÂçÃ«¤ÏÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÆ»¶ñ¤¬»ë³¦¤ËÆþ¤ë¤ÈµÞ¤Ë¾®Áö¤ê¤Ë¡£Â©¤Ä¤¯²Ë¤â¤Ê¤¤¤È¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¤³¤È¤À¡£¤½¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤ÏÍ·¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤¿¤¬¡¢Å·ºÍÂÇ¼Ô¤¬¤Î¤¾¤«¤»¤¿¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤½Ö´Ö¤òÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¸«Æ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥È¡¼¥¥ó¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×¤Ï£Ø¤Ë¡ÖÂçÃ«¤¬£µ²ó¤òÅê¤²½ª¤¨¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë¡¢¼¡¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹½Ö´Ö¡×¤È¤ÎÀâÌÀ¤È¤È¤â¤Ë¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¤µ¤é¤ËÏ·ÊÞ»ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ã¥É¡×¤â¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¦ÃË¤À¡£¥Þ¥¦¥ó¥ÉÉüµ¢¸å¡¢º£µ¨ºÇÄ¹¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢Â©¤òÀ°¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤Ï¤½¤¦¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤ò°ì½ÖËº¤ì¡¢¤¹¤°¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¥Ú¡¼¥¹¤ò¾å¤²¤Æ¥Ð¥Ã¥È¤È¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡×¡Ö¾Ð¤¨¤ë½Ö´Ö¡×¤Ê¤É¤Èà¥Ä¥Ã¥³¥ßá¤òÆþ¤ì¤Ê¤¬¤éÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÅêÂÇ¤Ç°Û¼¡¸µ¤Î¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤ëÂçÃ«¡£¤½¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤Ë¤Ïº£¸å¤âÇ®¤¤»ëÀþ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£