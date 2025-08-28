スターバックス・コーポレーションと、サントリー食品インターナショナルは、スターバックスのチルドカップシリーズより「スターバックス 京都抹茶ラテ」の復刻商品を、9月2日から発売する。

スターバックスのチルドカップシリーズは、世界に先駆け2005年9月に日本で初めて発売されてから、今年で20周年を迎える。節目となる年を記念して、今回、2008年にスターバックスのチルドカップシリーズからコーヒーを使用しないデザートドリンクとして初めて登場した「京都抹茶ラテ」をリニューアルし復刻商品として発売する。スターバックスで長年愛される抹茶フレーバー商品で、20周年をより一層盛り上げる。



「スターバックス 京都抹茶ラテ」

中味の特長は、こだわりのミルクのまろやかな味わいは発売当時のままに、抹茶の配合量を増やし、より深みのある濃厚な味わいに仕上げた。ミルクのコクと抹茶の深みをしっかりとした甘さで引き立てた、上質な素材の良さを感じられる贅沢な味わいを堪能してほしいという。

パッケージの特長は、発売当時のデザインを活かし、五重塔や庭園などのイラストを取り入れ、現代風にアレンジした。スターバックスならではの明るくワクワクするようなグリーンをベースにした印象は残しつつ、深みの増した抹茶の味わいを連想する濃いグリーンのレイヤーを加え、ゴールドを始めとするメタリックカラーを用いて上質感を表現。側面には、20周年を記念した復刻商品を示す帯をあしらった。

［小売価格］219円（税別）

［発売日］9月2日（火）

スターバックス コーヒー ジャパン＝https://www.starbucks.co.jp

サントリー食品インターナショナル＝https://www.suntory.co.jp/softdrink