最近、SNSで「AI psychosis（AI精神病）」という言葉をよく見かけるようになりました。同じように感じている方も多いのではないでしょうか。

「AI psychosis（AI精神病）」は正式な医学用語ではありませんが、ChatGPTなどのAIチャットボットをよく使う人の中に見られる妄想や幻覚、思考の混乱などを指す言葉として、メンタルヘルスの専門家たちが使い始めた非公式な呼び方です。症状は人によってさまざまで、日常生活に支障をきたしたり、最悪の場合は命に関わることもあります。そして報告される事例は増え続けています。

どんなケースが報告されている？

たとえば、自閉症の男性が躁状態になってしまったケースや、Character.AIのチャットボットの影響で自殺してしまった10代の若者など、AI依存の危険性を示す事例が次々と報告されています。

十分な安全対策や規制がないまま、AIチャットボットは心の弱っている人たちに間違った情報や危険な励ましを与えてしまっているのです。被害に遭う人の多くはもともと精神的な問題を抱えているケースが多いですが、最近ではそうした既往歴のない人にも同じような症状が現れています。

アメリカの連邦取引委員会には、ここ数か月でChatGPTに関する苦情が増えています。たとえば、60代の利用者がChatGPTに「暗殺のターゲットになっている」と思い込まされてしまったケースなどが報告されています。

AIチャットボットによって被害妄想や現実感の喪失に導かれてしまう人たちがいる一方で、問題のある感情的な依存関係に引き込こまれてしまう人たちもいます。

MetaやCharacter.AIなどの大手企業が提供する「実在の人物」のように振る舞うチャットボットは、精神的に不安定な人や、そうなりやすい素質を持つ人に本当に存在すると信じ込ませてしまうことがあるのです。こうした思い込みは、時に悲劇的な結果を招くことになるます。

本物の人として接してしまった結果…

今月初めにも悲しい事故が起こっています。ニュージャージー州に住む認知障害のある男性が、Metaの親しみやすいAIチャットボット「ビッグシス・ビリー」に会いにニューヨークへ向かう途中で亡くなってしまいました。このAIが実在していて、自分を待っていると信じていたそうです。

命に関わらないまでも心配な例もあります。アメリカの大型掲示板Redditでは、AIチャットボットに恋をしてしまった人たちが集まるコミュニティがあったりもします（ただ、本気なのか冗談なのか分からない投稿も多いですが）。

別のケースでは、AIからの完全に間違った医療アドバイスが原因で精神的な問題が起きてしまったことも。これまで精神的・身体的に健康だった60歳の男性が、臭化物中毒による精神症状で救急搬送されました。臭化物は長期間摂取すると毒になる物質ですが、ChatGPTが「塩分を減らすために臭化物サプリメントを飲んでも安全」という間違ったアドバイスをしていたのです。

専門家たちは以前から警告していた

こうした事例が注目され始めたのは最近ですが、実は専門家たちは数か月前から警告を発していて、関係機関に働きかけていました。アメリカ心理学会は2月に連邦取引委員会と会合を持ち、AIチャットボットが無資格のセラピストのように使われている問題への対処を求めました。

「娯楽目的で作られたアプリがセラピストのような振る舞いをすると、利用者を危険にさらす可能性があります。本当に助けが必要な人が専門家に相談するのを妨げたり、最悪の場合、自分や他人を傷つけることを促してしまうかもしれません」と、同学会はブログでカリフォルニア大学アーバイン校のスティーブン・シューラー教授の言葉を紹介しています。「特に心配なのは、リスクを正しく判断できない子どもや10代の若者、そして心の支えを必要としている精神的な問題を抱える人たちです」と学会は指摘しています。

影響を受けやすいのはどんな人？

主に被害に遭うのは発達障害や精神疾患のある人たちですが、そうした診断を受けていない人にも同じような症状が増えています。AIを使いすぎることで、もともと思考が混乱しやすい人、周りのサポートが少ない人、想像力が豊かすぎる人などに精神的な問題が起きる可能性があります。心理学者たちは特に、精神病や統合失調症、双極性障害の家族歴がある人は、AIチャットボットに頼りすぎないよう注意を呼びかけています。

これからどうなる？

OpenAIのサム・アルトマンCEO自身も、ChatGPTがセラピストのように使われることが増えていると認め、この使い方には問題があると警告しています。

批判が高まったことを受けて、OpenAIは今月、ユーザーに休憩を促す機能を発表しました。ただ、単に「休憩しましょう」という通知が、深刻な依存症や精神的な問題にどれだけ効果があるかは疑問ですが…。またOpenAIは「精神的に苦しんでいる兆候を示す人へのChatGPTの対応を改善するため、専門家と協力している」とも説明しています。

技術がものすごいスピードで進化する中、メンタルヘルスの専門家たちは状況を把握し、対策を考えるのに苦労している状態です。規制機関やAI企業が適切な対策を取らなければ、今はまだ一部のユーザーだけの懸念される傾向が、手に負えない大きな問題に発展してしまうかもしれません。

