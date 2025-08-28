声優・田中ちえ美の2nd写真集（10月6日（月）発売）より、先行カット第2弾が公開された。

田中ちえ美2nd写真集

田中ちえ美2nd写真集【CHICちぇみーステッカー】

前作『田中ちえ美1st写真集 未確認』から2年ぶりとなる本作は、西洋と東洋の文化が混在するきらびやかな街・マカオを舞台に撮影され、大人の女性へと成長した彼女の新たな魅力が詰まった一冊に。

“素”の彼女の表情を切り取った前作での経験を経て、これまでの彼女のイメージを覆す「オトナの表情」をテーマに、自身初となるランジェリーカットにも挑戦している。

今回公開されたのは、プールサイドで撮影された一枚。ワンショルダーのカットアウトされた水着姿は、健康的な美しさに加え、大人の女性へと成長を遂げた田中の新たな魅力を感じさせる。

また、早期予約キャンペーンのスマホステッカーのカットも解禁。それぞれアニメイト、ゲーマーズで8月24日（日）まで予約受付中。

書誌情報

『田中ちえ美2nd写真集（仮）』

発売日：2025年10月6日（月）

定価：3,850円（税込）

仕様：A4判 112ページ

撮影：桑島智輝

編集：声優グランプリ

発行：イマジカインフォス

発売：主婦の友社

＜早期予約キャンペーン＞

■アニメイト

スマホステッカーA

期間：2025年8月24日（日）23:59まで

田中ちえ美2nd写真集【CHICちぇみーステッカー】

※ステッカーのデザインは後日公開予定

▼予約はコチラ

限定版：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3194429/

通常版：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3194427/

■ゲーマーズ

スマホステッカーB

期間：2025年8月24日（日）23:59まで

田中ちえ美2nd写真集【POPちぇみーステッカー】

※ステッカーのデザインは後日公開予定

▼予約はコチラ

【超】限定版：https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10819264/

限定版：https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10819263/

通常版：https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10819260/

■インフォスクエア

選べる特典A

直筆サイン入り写真集をお届け

期間：2025年8月24日（日）23:59まで

対象：インフォスクエアで通常版または限定版（イベント対象外商品）を予約した人

▼予約はコチラ

限定版：https://infosquare.shop/?pid=187878855

通常版：https://infosquare.shop/?pid=187876666

選べる特典B

写真集への直筆サイン＆宛名入れ会に招待

期間：2025年9月30日（火）23:59まで

対象：3冊セットをご予約のお客様

開催：10月26日（土）＠都内某所

▼3冊セットの予約はコチラ

https://infosquare.shop/?pid=187878899

選べる特典C

写真集への直筆サイン＆宛名入れ会＋2ショット撮影会に招待

期間：2025年9月30日（火）23:59まで

対象：5冊セットをご予約のお客様

開催：10月26日（土）＠都内某所

▼5冊セットの予約はコチラ

https://infosquare.shop/?pid=187878915

※宛名は15文字以内のひらがな、カタカナ、アルファベットのみ（ニックネーム可）

※特典B・Cの直筆サイン＆宛名入り写真集は、1セットにつき1冊となります。

※購入したセットの数だけイベントの参加権が付与されます。

※イベント参加券は数に限りがあります。販売予定枚数に達した場合は、受付期間内でも受付を終了。

＜田中ちえ美 プロフィール＞

たなか・ちえみ

10月6日生まれ。静岡県出身。ステイラック所属。代表作にアニメ『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』（天王寺璃奈）、『キャッチ！ティニピン』（ローミー）、『4人はそれぞれウソをつく』（リッカ）、『サクラクエスト』（織部凛々子）ほか。

X：@t_chiemi1006

Instgram：@chiemi._.tanaka

