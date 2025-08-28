

「ネスカフェ キットカット ラテ」

ネスレ日本は、スティックミックス（コーヒーにクリーマーと甘さをミックスし、スティックタイプにした製品）の新製品として「ネスカフェ キットカット ラテ」を、9月1日に発売する。

「ネスカフェ キットカット ラテ」は、多くの人に親しまれている「キットカット」の味わいをラテで楽しめる製品。コーヒーの豊かな風味、まろやかなチョコレートとウエハースの香ばしさが絶妙に調和し、「キットカット」を思わせる奥深い味わいが楽しめる。お湯を注ぐだけで簡単に作ることができ、ふんわり泡立つクリーミーな口あたりとともに、コーヒー、カカオ、そしてウエハースの香ばしい風味が口いっぱいに広がる（ウエハース香料使用／ココアパウダー3％配合）。



「ネスカフェ キットカット ラテ」と「キットカット」

毎日の“ブレイク”にぴったりな「ネスカフェ キットカット ラテ」は、ほっとひと息つきたいリラックスタイムや、自宅でのちょっとしたご褒美にぴったりの一杯となっている。ちょっとしたひと息を、心はずむ時間に変えて、もうひと頑張りを応援する。新しい味わいがもたらす笑顔とともに、人々に「キット、はずむひととき」を届ける。

［小売価格］398円（税込）

［発売日］9月1日（月）

ネスレ日本＝https://www.nestle.co.jp