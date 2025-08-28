上越新幹線の車内でモバイルバッテリーが発火 乗客の男性が手にやけど 高温で発煙・発火が増加傾向に 《新潟》
28日午前、上越新幹線の車内でモバイルバッテリーが発火し、乗客か軽いけがをしました。こうしたリチウムイオン電池を使用した製品の火災は夏の暑い時期に増加傾向にあるといいます。
JRなどによりますと、午前8時ごろ、大宮駅から上野駅へ走行中だった上りの上越新幹線「とき300号」で「車内でモバイルバッテリーが発火した」と119番通報がありました。
スマホのバッテリーが発火する事例も
一方こちらは7月、東京都内の山手線で撮影された映像。スマートフォンのバッテリーが発火して5人がけがをしました。
NITE＝製品評価技術基盤機構によると、こうしたリチウムイオン電池による火災などは夏場の暑い時期により多くなる傾向があるといいます。
こちらは、高温の車内にモバイルバッテリーを放置した実験映像です。徐々に膨らみ、煙が…そして発火につながりました。リチウムイオン電池には可燃性の電解液が含まれていて熱や衝撃に弱いといいます。
もし、発火してしまったら。煙や炎が出ている時は近づかず火花が収まってから大量の水をかけるか、水につけた状態で消防に通報するよう呼びかけています。
リチウムイオン電池はモバイルバッテリーだけでなく携帯用扇風機や電動アシスト自転車など、屋外で使用する製品にも多く使われています。
厳しい残暑が続く中、リチウムイオン電池が使われた製品を高温の場所に放置しないよう注意が必要です。