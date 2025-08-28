2025年8月24日、YouTuberのヒカルが自身のYouTubeチャンネルを更新。妻である進撃のノアにサプライズをする様子を公開した。

（関連：【画像あり】ヒカルの妻・ノア、お揃いアクセのプレゼントに感激）

ヒカルは体調を崩していたようで、妻のノアに「何もできなくて」という思いから、サプライズでプレゼントを用意。お揃いのブレスレットを手渡した。ノアは「何事かと思った」と、驚きながら箱を開封。「ああ！ ヤバい」「ありがとう」と感激した様子を見せた。そして、以前からノアが行きたがっていたという映画『映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ』を一緒に見に行くことに。

映画を見た2人は、焼肉店『牛牛』にやってきたようだ。そして2人は映画の感想を語り合うことに。ヒカルは「本当にすごかった」「思ったより良かった」とかなり満足したようだ。また、映画に登場した「踊りのヒロイン」が「ノアの状況と重なったけどな」と感想を述べ、ノアと共感する姿も見せた。最後にヒカルは「いい時間を過ごせた」と締めくくり動画は終了した。

今回の動画に視聴者からは「めちゃくちゃ可愛い」「幸せやん」「素敵です」といった声が集まった。

（文＝向原康太）