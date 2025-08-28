６人組ダンス＆ボーカルグループ「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ」の片寄涼太が２８日、東京・目黒区のＶＥＲＴＩＣＡＬ ＧＡＲＡＧＥ ＮＡＫＡＭＥＧＵＲＯで、自身がプロデュースする初のジュエリーブランド「Ｒｕｂａｎ ｄｅ ｂｏｕｑｕｅｔ（リュバン・ド・ブーケ）」オープン前日の囲み取材に出席した。

６日にリリースした初のソロアルバム「Ｂｏｕｑｕｅｔ」の全１０曲を花に見立て、それを天然石に落とし込んだ。フランス語で「ブーケのリボン」を意味する同ブランドのブレスレットとネックレス、バングルを着用し「贈り物やプレゼントはその場に花を添える存在。その感覚をブランド名にした。かけがえのないものが形になった」と喜びをかみ締めた。

ＬＤＨ加入時の“初任給”でジュエリーを贈った母親からはすでに注文が入ったことを告白。妻で女優の土屋太鳳にも「機会があれば送りたい」とした。シルバーアイテムの価格は２〜４万円程度に抑え「適正価格でお届けします」と笑わせた。

３１歳の誕生日を迎える２９日から、同所で３日間限定のポップアップストアを開催する。「３０代は勉強の年にしたい。ワインや芸術、歴史を学ぶことを深めれば３０代後半が深みあのあるものになる」と意気込んだ。