最も明るい高速電波バースト、ＲＢＦＬＯＡＴを小型望遠鏡システムが追跡するイメージ図/Daniëlle Futselaar/MMT Observatory

（ＣＮＮ）宇宙のかなたから届くわずか数ミリ秒の強力な電波パルス「高速電波バースト（ＦＲＢ）」を観測する研究チームが、これまでで最も明るいＦＲＢを検出した。なぞに包まれたこの現象を解明する手がかりになるかもしれない。

ＦＲＢは２００７年に初めて観測されたが、発生源は今もなぞのままだ。

「ＦＲＢ２０２５０３１６」は３月１６日、カナダ西部ブリティッシュコロンビア州のドミニオン電波天文台でＦＲＢの観測を続ける「カナダ水素強度マッピング実験（ＣＨＩＭＥ）」の電波望遠鏡と、新たな小型望遠鏡のネットワーク「アウトリガー」によって検出された。「史上最も明るい電波フラッシュ」を意味する「ＲＢＦＬＯＡＴ」という愛称がつけられ、発生源は地球から約１億３０００万光年離れた銀河「ＮＧＣ４１４１」にあると特定された。

さらに米ハーバード・スミソニアン天体物理センター（ＣｆＡ）の研究員、ピーター・ブランチャード氏らが、米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）のジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡を使ってＲＢＦＬＯＡＴの発生源を調べたところ、すぐ近くでかすかな赤外線の放射源が検出された。

両チームの研究結果はこのほど、天体物理学の専門誌「アストロフィジカルジャーナル・レターズ」（ＡｐＪＬ）の最新号に掲載された。

絶妙なタイミング

ＣＨＩＭＥはこの７年間で数千回のＦＲＢを検出してきた。アウトリガーの小型望遠鏡はＦＲＢの位置をより正確に特定するため、ブリティッシュコロンビア州と米ウェストバージニア、カリフォルニア両州で今年初めから稼働している。それからわずか約２カ月での快挙だった。

ＲＢＦＬＯＡＴでは１秒にも満たない瞬間に、太陽が４日間で出すのと同等のエネルギーが放出された。

アウトリガーの望遠鏡による三角測量で、発生源はひとつの星団よりさらに小さい、幅４５光年ほどの領域に絞られた。研究チームを率いるカナダ・マギル大学の博士研究員、アマンダ・クック氏によると、これは約１００キロ離れた場所から１個の硬貨を見つけるようなものだ。

チームのメンバーによれば、今までは電話の相手がどこの市や州にいるのか分からずに話をしているような状態だった。「それが今では、相手の正確な住所だけでなく、家の中のどの部屋にいるかまで分かるようになった」という。

「銀河の腕」に絞り込む

米アリゾナ州のＭＭＴ望遠鏡とハワイ州のケック望遠鏡の分光装置を使った補足の観測で、ＲＢＦＬＯＡＴは銀河の中心に巻き付く「渦巻腕」で発生したことが分かった。腕の部分には新たな星が誕生する「星形成領域」が数多くみられるが、ＲＢＦＬＯＡＴの発生源はその領域の中ではなく、すぐ外側にあった。

これまでに観測されたＦＲＢの一部は中性子星の一種「マグネター」から発生したとみられ、ＦＲＢのマグネター起源説が有力視されてきた。マグネターは巨大な星が死を迎え、超新星爆発を迎えた後で中心に残る、超高密度で強力な磁場を持つ残骸。若いマグネターは星形成領域に分布している。

研究チームのメンバーによれば、ＲＢＦＦＬＯＡＴの発生源が星形成領域の外だったということは、起源のマグネターが出身の領域から追い出されたか、あるいはもともと領域外で誕生していた可能性を示している。

ジェームズ・ウェッブ望遠鏡で見えたもの

ブランチャード氏らのチームがジェイムズ・ウェッブ望遠鏡で観測したのは、「ＮＩＲ―１」という天体だ。太陽のような恒星が進化し、明るさを増した「赤色巨星」かもしれない。これ自体がＦＲＢの発生源になるとは考えられないが、近くに中性子星があってこの星の物質を引き寄せているとしたら、そこからＦＲＢが発生することは十分考えられると、同氏は語る。

あるいは、ＲＢＦＬＯＡＴがマグネターのような天体で発生し、その同じ天体で起きたフレア（爆発現象）の反射をジェームズ・ウェッブ望遠鏡がとらえた可能性もある。

ブランチャード氏は、ＲＢＦＬＯＡＴが赤色巨星と中性子星の組み合わせか、そうでなければ単独のマグネターに由来することが示唆されたとの見方を示した。

反復か、単発か

ＦＲＢは同じ位置で数カ月のうちに繰り返し発生することが多いが、 ＲＢＦＬＯＡＴは最初の観測から何百時間経っても繰り返されなかった。

ＣＨＩＭＥチームのメンバーによると、単発のＦＲＢの位置や周囲の状況がこれほどの精度で判明した例は初めて。

ＦＲＢが発生する仕組みについては、これまでの反復例から、大きな天体同士の激突といった説は除外されてきた。１回のバーストで発生源自体が破壊され、繰り返されることはないと考えられるからだ。

だがＲＢＦＬＯＡＴが今後も繰り返されなかった場合、こうした説が当てはまる可能性も出てきた。ブランチャード氏によると、さらに観測を続けることで、ＦＲＢには複数の発生原因があることが示されるかもしれない。

ＣＨＩＭＥとアウトリガーによる今後の観測では、年間数百回に及ぶＦＲＢの位置が特定される見通し。ＲＢＦＬＯＡＴが将来繰り返されるのかどうか、あるいはほかにも同じような単発の例が検出されるかどうかが注目される。