秋田県では、前線や暖かく湿った空気の影響により、大雨となる所がある見込みです。２９日夜のはじめ頃から３０日にかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、落雷や突風、ひょうに注意してください。

【画像】今後の天気

［気象概況］

２９日は低気圧が日本海を東に進み、夜には温暖前線が北日本にのびるでしょう。３０日は低気圧と前線が北日本を通過する見込みです。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、東北地方では大気の状態が不安定となるでしょう。

このため、秋田県では、雷を伴って激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。雨雲が予想以上に発達した場合には、更に雨量が多くなるため、警報級の大雨となる可能性があります。

［雨の予想］

２９日に予想される１時間降水量は多い所で、

沿岸 ３０ミリ

内陸 ３０ミリ

２９日１８時から３０日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

沿岸 ８０ミリ

内陸 ８０ミリ



［防災事項］

秋田県では、２９日夜のはじめ頃から３０日にかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、２９日夜のはじめ頃から３０日にかけて、落雷や突風、ひょうによる農作物や農業施設等への被害に注意してください。

■今後の天気

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより