スタイルアップできる、フェミニンな服ともバランスが取れる、本気すぎないお手頃価格…etc.大人女子が求める条件をクリアした1本と出合うなら、デニムブランドを調べるより美人百花でおなじみのブランドから探すのが確実です♪

【ノエラ】レディにうれしいポイントを押さえた仕立て♡甘口トップスにしゃれた抜け感を与えるレディ向きデニム

出典: 美人百花.com

ゆとりのあるストレートラインが、デニムの苦手意識を払拭。クロップト丈トップスにも合うハイライズデザインで、上重心へと引き寄せてスタイルアップを確立。

Press comment

「着心地のいいやわらかい生地感が魅力♪ どんなトップスにも合い、脚のラインを拾わないストレートシルエットがスタイルアップへ導きます」(プレス 伊海田さん)

パンツ￥15,400、ショルダーリボンニット[スカート付き]￥22,000/ともにノエラ バッグ￥2,990/神戸レタス パンプス￥18,150/ダイアナ(ダイアナ 銀座本店)

掲載：美人百花2025年9月号「百花ブランドのデニムが安心する」

撮影/渡辺謙太郎 スタイリング/井関かおり ヘアメイク/山下智子 モデル/石川恋 構成·文/長谷川稚渚 再構成/美人百花.com編集部