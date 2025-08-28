冷房対策や日差し避け、秋コーデへのスイッチに使えるカーデは、なんとなく手持ちのもので済ませているとコーデ自体も台無しに……。ということで今回はレースタイトスカートに合わせるべきカーデをご紹介！

華やかベージュのカーデで白レースを秋のムードに

出典: 美人百花.com

プレーンなカーデだと無難なコンサバ感が強まってしまうので、ひねりの効いた旬デザインを選ぶのが重要。さりげなく洒落たONコーデに仕上げて。

出典: 美人百花.com

暑さが残る秋に寄り添う半袖でストレスフリーに。金ボタンにスパンコールと、ディテールに華感満載♡

カーディガン￥14,300/アプワイザー•リッシェ ブラウス￥8,690/31 Sons de mode(ダブルエー) スカート￥7,150/オペーク ドット クリップ イヤリング￥15,400/ランバン オン ブルー(ヴァンドームヤマダ) バッグ￥35,200/SamanthaThavasa(サマンサタバサ ルミネ新宿店) スカーフ￥11,000/ピントミー(インターモード川辺) 靴￥33,000/銀座かねまつ(銀座かねまつ６丁目本店)

掲載：美人百花2025年9月号「秋のはじめはカーディガンから」

撮影/渡辺謙太郎 スタイリング/入江未悠 ヘアメイク/朝日光輝(SUNVALLEY) モデル/泉里香 文/高坂知里 再構成/美人百花.com編集部