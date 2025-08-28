

「New Balance − The Shohei Ohtani Collection Tokyo」イメージ

ニューバランスジャパンは、3月にSHIBUYA TSUTAYAで開催した大谷翔平シグネチャーコレクション期間限定店、そして5月にニューバランス原宿とニューバランス心斎橋で開催したオフィシャルストア内でのPOP−UPに続き、成田国際空港第2ターミナル4階に「New Balance − The Shohei Ohtani Collection Tokyo」を9月12日〜来年3月22日までの期間限定でオープンする。



球場をイメージしたデザインの店舗では、The Ohtani Signature Collectionのアパレルを中心に、シューズやアクセサリを展開。大谷翔平選手のグローブや、着用されたスパイク、サイン入りアイテムの展示なども行う。海外へ旅立つ前に、ぜひ立ち寄ってほしい考え。

［店舗概要］

店名：New Balance − The Shohei Ohtani Collection Tokyo（ニューバランス 大谷翔平シグネチャーコレクション期間限定店）

所在地：千葉県成田市古込字古込1−1 成田国際空港第2ターミナル4階

営業時間：8:00〜20:00

ニューバランス ジャパン＝https://shop.newbalance.jp