　本日の日経平均株価は、ハイテク株が軟調も商社株などが買われ、前日比308円高の4万2828円と大幅に続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は30社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、台湾ヤゲオが「経産省との協議整い当局承認見通し」と開示した芝浦電子 <6957> [東証Ｓ]、米アスペンを約5195億円で買収すると発表したＳＯＭＰＯホールディングス <8630> [東証Ｐ]など。そのほか、月島ホールディングス <6332> [東証Ｐ]は5日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1909> 日本ドライ　　東Ｓ　機械
<2157> コシダカＨＤ　東Ｐ　サービス業
<2296> 伊藤米久ＨＤ　東Ｐ　食料品
<2325> ＮＪＳ　　　　東Ｐ　サービス業
<2961> 日本調理機　　東Ｓ　金属製品
<3399> 山岡家　　　　東Ｓ　小売業
<3433> トーカロ　　　東Ｐ　金属製品
<3452> ビーロット　　東Ｓ　不動産業
<3612> ワールド　　　東Ｐ　繊維製品
<4088> エアウォータ　東Ｐ　化学

<4203> 住友ベ　　　　東Ｐ　化学
<4617> 中国塗　　　　東Ｐ　化学
<4626> 太陽ＨＤ　　　東Ｐ　化学
<5161> 西川ゴム　　　東Ｓ　ゴム製品
<5290> ベルテクス　　東Ｓ　ガラス土石製品
<5444> 大和工　　　　東Ｐ　鉄鋼
<6332> 月島ＨＤ　　　東Ｐ　機械
<6957> 芝浦電子　　　東Ｓ　電気機器
<7138> ＴＯＲＩＣＯ　東Ｇ　小売業
<7259> アイシン　　　東Ｐ　輸送用機器

<7278> エクセディ　　東Ｐ　輸送用機器
<7505> 扶桑電通　　　東Ｓ　卸売業
<7552> ハピネット　　東Ｐ　卸売業
<8001> 伊藤忠　　　　東Ｐ　卸売業
<8002> 丸紅　　　　　東Ｐ　卸売業
<8052> 椿本興　　　　東Ｐ　卸売業
<8630> ＳＯＭＰＯ　　東Ｐ　保険業
<9051> センコン物流　東Ｓ　陸運業
<9275> ナルミヤ　　　東Ｓ　小売業
<9887> 松屋フーズ　　東Ｐ　小売業

