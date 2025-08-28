本日の【上場来高値更新】 芝浦電子、ＳＯＭＰＯなど30銘柄 本日の【上場来高値更新】 芝浦電子、ＳＯＭＰＯなど30銘柄



本日の日経平均株価は、ハイテク株が軟調も商社株などが買われ、前日比308円高の4万2828円と大幅に続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は30社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、台湾ヤゲオが「経産省との協議整い当局承認見通し」と開示した芝浦電子 <6957> [東証Ｓ]、米アスペンを約5195億円で買収すると発表したＳＯＭＰＯホールディングス <8630> [東証Ｐ]など。そのほか、月島ホールディングス <6332> [東証Ｐ]は5日連続で高値を更新した。



※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1909> 日本ドライ 東Ｓ 機械

<2157> コシダカＨＤ 東Ｐ サービス業

<2296> 伊藤米久ＨＤ 東Ｐ 食料品

<2325> ＮＪＳ 東Ｐ サービス業

<2961> 日本調理機 東Ｓ 金属製品

<3399> 山岡家 東Ｓ 小売業

<3433> トーカロ 東Ｐ 金属製品

<3452> ビーロット 東Ｓ 不動産業

<3612> ワールド 東Ｐ 繊維製品

<4088> エアウォータ 東Ｐ 化学



<4203> 住友ベ 東Ｐ 化学

<4617> 中国塗 東Ｐ 化学

<4626> 太陽ＨＤ 東Ｐ 化学

<5161> 西川ゴム 東Ｓ ゴム製品

<5290> ベルテクス 東Ｓ ガラス土石製品

<5444> 大和工 東Ｐ 鉄鋼

<6332> 月島ＨＤ 東Ｐ 機械

<6957> 芝浦電子 東Ｓ 電気機器

<7138> ＴＯＲＩＣＯ 東Ｇ 小売業

<7259> アイシン 東Ｐ 輸送用機器



<7278> エクセディ 東Ｐ 輸送用機器

<7505> 扶桑電通 東Ｓ 卸売業

<7552> ハピネット 東Ｐ 卸売業

<8001> 伊藤忠 東Ｐ 卸売業

<8002> 丸紅 東Ｐ 卸売業

<8052> 椿本興 東Ｐ 卸売業

<8630> ＳＯＭＰＯ 東Ｐ 保険業

<9051> センコン物流 東Ｓ 陸運業

<9275> ナルミヤ 東Ｓ 小売業

<9887> 松屋フーズ 東Ｐ 小売業



株探ニュース

