紀州産南高梅の梅干しを粉砕 アルコールにじっくり漬け込み

サッポロビール（東京都渋谷区）が、限定商品「サッポロ 男梅サワーの素 てっぺん」の予約受注を直営オンラインストア「シュパーク」で2025年9月1日午後1時から受け付けます。

同社は、ノーベル製菓（大阪市生野区）の人気キャンディー「男梅」とのコラボ商品として、缶入り炭酸アルコール飲料「男梅サワー」を2013年から販売。「男梅サワー」は、種を除いた梅干しを丸ごと粉砕しアルコールに漬けるなどして製造した炭酸飲料。今回の限定商品は、そのサワーの「素（もと）」として、炭酸などで割って飲むことを想定したリキュールです。

今回の限定商品は、紀州産南高梅の梅干しを使用。種以外を丸ごと粉砕してアルコールにじっくり漬け込み、梅干しのうまみや香りをしっかり抽出した上、梅干しそのものを3粒入れて、「男梅サワー」よりもさらに「梅干し感」を強め、「唯一無二のしょっぱウメぇ味」が特長になっています。

都内で開かれた限定商品体験会で、サッポロビール「男梅サワーブランドマネージャー」の高原務さんは「お菓子が起点の商品なので、『男梅』の味を子どもの時から知っている20代、30代の若年層の人たちに、親しみを感じて手に取ってもらえれば」と話していました。

「サッポロ 男梅サワーの素 てっぺん」は2000本数量限定発売。アルコール分は20％、瓶入りで内容量は400ミリリットル。価格は1650円（以下、税込み、送料別）で、おたま付きは1980円。発送は2025年12月以降を予定しているとのことです。