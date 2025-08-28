

「ネスカフェ ふわラテ ちいかわアソートパック 15本入り」（パッケージ表面／裏面）

ネスレ日本は、スティックミックス製品（コーヒーにクリーマーと甘さをミックスし、スティックタイプにした製品）「ネスカフェ ふわラテ」シリーズから、イラストレーターのナガノ氏による人気キャラクター「ちいかわ」とコラボレーションしたデザインの「ネスカフェ ふわラテ ちいかわアソートパック 15本入り」を、9月1日から数量限定で発売する。なお、同製品のパッケージやキャンペーン用のオリジナルグッズは、「ネスカフェ ふわラテ」のためのオリジナルデザインとなる。



左から：「ネスカフェ ふわラテ」×「ちいかわ」オリジナル赤マグ、「ネスカフェ ふわラテ」×「ちいかわ」オリジナル壁紙イメージ

「ネスカフェ ふわラテ」シリーズは、お湯を注ぐだけでふわっとした泡とクリーミーな味わいが楽しめ、バラエティ豊かなラインアップが特長のスティックミックス製品。今回発売する「ネスカフェ ふわラテ ちいかわアソートパック 15本入り」には、人気フレーバー4種類（「ネスカフェ ふわラテ 4本」、「同 ハーフ＆ハーフ 4本」、「同 まったり深い味 4本」、「同 ほっこりカフェインレス 3本」）がアソートされた限定製品となっている。

［小売価格］494円（税込）

［発売日］9月1日（月）から順次

