【GUCCI】上質なツヤ肌を手に入れて♡ シアーハイライトをまとった「お上品顔メイク」をお届け！

キレイになる“楽しさ”が詰まった遊び心のあるプロダクトがそろう、GUCCI（グッチ）のコスメライン！そこで今回は、中村里帆とともに、グッチのシアーハイライトが主役の「お上品顔メイク」をお届けします。この秋は、ちょっぴり高見えを狙えるメイクを楽しんでみては？

GUCCI ゴージャス＆キュートなパッケージや、メイクの自由度が広がるマルチユースなアイテムなど、GUCCIのコスメラインは、キレイになる「楽しさ」が詰まった遊び心あるプロダクトがそろう。 グッチのシアーハイライト こっくりとした秋顔に抜けを作る光の魔法 品に満ちた上質なツヤ肌が手に入るマルチなパウダーは、重ね方やつける範囲で、素肌っぽいツヤからドレスアップしたような光沢感まで自由自在！ 【A】グッチ グロウ ハイライター 04 8,580円／グッチ ビューティ

▶︎淡いピンクニュアンスの繊細なツヤで美肌見え。驚くほどなめらかな感触で、ほお以外に、目元、ボディもOKなマルチユースパウダー。

他に使用したアイテムはこちら♡ 【B】グッチ ブラッシュ ドゥ ボーテ チーク アンドアイ 04（リミテッドエディション）8,580円／グッチ ビューティ（9/17発売）

▶︎フレッシュな血色感をあたえるブライトコーラルカラーは、チークとしてもアイシャドウとしても使える。 【C】同 スティロ コントゥールデ ユー 03 4,730円／グッチ ビューティ

▶︎目元の印象を引き締めるダークブラウンのペンシルライナー。 【D】同 ルージュ ア レーヴル リキッド マット 308 6,600円／グッチ ビューティ

▶︎ふわりとマットな質感のダークオレンジがメイクのアクセントに。

How to make-up How to ハイライト＆チーク Bのチークを鼻横と目尻下のCゾーン、ほお骨の下と3点に小さくポイントづけ。鼻横とCゾーンにはAを重ねてツヤを出す。Aを上下まぶたにもさっとつけて光で立体感をプラス。 How to アイ Cで上下まぶたのきわを埋めて引き締める。 How to リップ Dを指にとり、輪郭をぼかすようにトントンと叩き込むようになじませる。

完成♡ ボーホーシックなテラコッタフェイス。 ハイライトをきれいにのせることでお上品顔をメイク。これからの季節にぴったりのこっくりカラーがおしゃれ♡ トップス 2,640円／DURAS ボトム13,200円／dazzlin ボールネックレス23,100円／h..（805showroom）チェーンネックレス 16,500円／アビステ 撮影／NA JINKYUNG（TRON）ヘア＆メイク／paku☆chan スタイリング／城田望（KIND）モデル／中村里帆

中村里帆

Ray編集部 エディター 佐々木麗