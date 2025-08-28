「冷やし桃ラーメン！？」皆藤愛子、スープまで飲み干す食べっぷりに「少年のようなこの喜んだ笑顔」の声
フリーアナウンサーの皆藤愛子さんは8月27日、自身のInstagramを更新。ラーメンを豪快に完食する姿を公開しました。
【写真】皆藤愛子、スープまで飲み干す姿に反響！
この投稿にファンからは、「少年のようなこの喜んだ笑顔よ」「冷やし桃ラーメン！？」「かわいいｗ」「おいしそう」「スープまでペロリ！」「味が想像つかん」「食べっぷりすてき」「どんな味やろ？」「スープまで完食」「豪快な食べ方！」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「スープまでペロリ！」皆藤さんは「ロケ〜オンエアまでの間にまた行ってきました！冷やし桃ラーメンも最高だった」とつづり、4枚の写真を投稿。1枚目では、桃の入ったラーメンをうれしそうに見つめる姿、2枚目では、器ごとスープを飲み干す豪快な様子が写されています。3枚目では、空になった器を見つめており、きれいに完食したようです。最後まで幸せそうな表情が印象的で、見ているこちらも思わずほっこりしてしまいます。
「とてつもなくかわい過ぎ」皆藤さんは23日の投稿で、ラーメン店での撮影の様子を公開しています。カウンター席で笑顔を浮かべながら厨房を見つめる姿が、とてもかわいらしい印象です。コメントでは、「とてつもなくかわい過ぎ」「すてきないい顔」「おいしそう」との声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
