

「KEY'S CAFE 宮崎トヨタ大塚店」イメージ

キーコーヒーは、全国に展開する「KEY'S CAFE」の宮崎県初出店となる「KEY'S CAFE 宮崎トヨタ大塚店」（宮崎県宮崎市）を、8月28日にオープンする。同店では、通常メニューのほか宮崎県が全国一の生産量を誇る特産品である日向夏を使用した限定メニューを販売する。

「KEY'S CAFE 宮崎トヨタ大塚店」は、宮崎トヨタ自動車株式会社の「大塚店」内に併設する店舗。「大塚店」の消費者はもとより一般の消費者も気軽に利用できる。



メニューイメージ

ドリンクは、まろやかな味わいが特徴の「氷温熟成珈琲」をはじめ、同コーヒーを使用したアレンジメニューを多数取り揃えている。さらに、宮崎県が全国一の生産量を誇る日向夏を使用したオリジナルメニュー計5品を同店限定で販売。日向夏ならではのさわやかな酸味と優しい甘みが楽しめる。店舗で販売するメニューは一部商品を除き、テイクアウトも可能。

コーヒー豆の輸入に使用された「麻袋」は、「養蜂場」やバッグへリメイクするなどさまざまな場面で再利用されている。

「KEY'S CAFE 宮崎トヨタ大塚店」で使用している一部の机は、同社の中部工場（愛知県春日井市）から排出された「麻袋」をアップサイクルしている。同社では引き続き「麻袋」のアップサイクルの啓蒙活動を推進していくとともに、持続的なコーヒー生産の実現を目指した取り組みを進めていく考え。

［店舗概要］

店名：KEY'S CAFE 宮崎トヨタ大塚店

所在地：宮崎県宮崎市大塚町横立 1361 番地

営業時間：8:00〜21:00 ※不定休

席数：41席

オープン日：8月28日（木）

キーコーヒー＝https://www.keycoffee.co.jp