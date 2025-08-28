ヒールより断然こっち！【ZARA】40・50代のオシャ見え♡「バレエシューズ」

かかとの高い靴は足が痛くなる……。そんなミドル世代におすすめしたいのが、楽ちんさと可愛らしさを兼ね備えたバレエシューズ。上品見えが狙えるデザインや素材を採用した【ZARA（ザラ）】のシューズなら、大人もトライしやすいはず。ストレスフリーに履けそうなうえ、トレンドのバレエコアムードもまとえるシューズは、一度履けば手放せなくなるかも。

メタリックなストラップが上品なアクセントに

【ZARA】「メタルストラップバレエシューズ」\6,590（税込）

公式サイトにて「バレリーナタイプ」と紹介されているシューズ。ソールの高さは0.5cmで、楽に履ける予感。リッチな光沢を放つメタルストラップが、足元からオシャレを底上げしてくれそうです。清潔感のある色味や洗練されたデザインが美しく、大人コーデに合わせやすいのも嬉しいポイント。デイリーからちょっとしたお呼ばれスタイルにもマッチする上品な一足です。

一点投入でトレンド感アップ！ スエードシューズ

【ZARA】「スプリットスエードバレリーナ」\6,590（税込）

トレンドのスエード素材が使われた「バレリーナフラットシューズ」（公式サイトより）は、一点投入でコーデの鮮度アップが狙えます。秋を先取りできそうなブラウンカラーも魅力で、バレエシューズならではのフォルムが、大人っぽさの中に可愛らしさも感じさせます。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M