アルゼンチンで撮影されたのは、群衆に囲まれた車。

その上から手を伸ばし、人々と握手を交わすのは“アルゼンチンのトランプ”とも呼ばれるミレイ大統領です。

地方選挙などに向けたキャンペーンで、サインを書くなど人気ぶりがうかがえますが、思わぬ騒動に発展。

手を振っていた、その時でした。

何かが飛んできました。

とっさに身をかがめたミレイ大統領。

沿道から石や瓶などが投げつけられたのです。

突然の事態に、黒い板のようなもので大統領をガード。

飛んできた石のようなものは、拳ほどの大きさがあるように見えます。

その後、事態はさらにヒートアップ。

多くのデモ隊が押し寄せ大混乱に。

車はスピードを上げて逃げますが、デモ隊は走って追いかけます。

別の車に乗り換えるミレイ大統領。

銃を持ったボディーガードに守られ、走り去りました。

なぜ、抗議は過激化したのでしょうか。

デモ隊の1人は「誰も暴力は望んでいないが多くの腐敗がある」と話しました。

この日ミレイ大統領の隣には、汚職疑惑スキャンダルの渦中にある、大統領の妹で首席補佐官のカリーナ氏がいたということです。

ミレイ大統領にけがはありませんでした。