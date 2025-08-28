Ìó2²¯±ß¤òÆÀ¤¿¤« ±¿±Ä¤¹¤ëWEB¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ª¥ó¥«¥¸¤Î¥µ¥¤¥È¤ËµÒ¤ò´«Í¶¤·¤¿µ¿¤¤¡¡ÃË2¿ÍÂáÊá
±¿±Ä¤¹¤ëWEB¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Î¥µ¥¤¥È¤ËµÒ¤ò´«Í¶¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¹¹ð²ñ¼Ò¤ÎÌò°÷¤ÎÃË2¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾ï½¬ÅÒÇîÖó½õ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¹¹ð²ñ¼Ò¤ÎÌò°÷¤ÇÂçºå»Ô¤Ë½»¤à¡¢ÊÆß·¼÷¿ÍÍÆµ¿¼Ô¡Ê40¡Ë¤È¡¢Ê¼¸Ë¸©¤Ë½»¤à¡¢²ì¸÷ÎÉÂÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê33¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2¿Í¤Ï¶¦ËÅ¤·¡¢2021Ç¯12·î¤´¤í¤«¤é2024Ç¯9·î¤´¤í¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ø¤Î´«Í¶¥µ¥¤¥È¡Ö¥ª¥ó¥«¥¸É¬¾¡.COM¡×¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤·¡¢µÒ¤¬¾ï½¬Åª¤ËÅÒÇî¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÖó½õ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï2¿Í¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£2¿Í¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤¢¤ï¤»¤ÆÌó700²¯±ß¤¬ÅÒ¤±¤é¤ì¡¢2¿Í¤ÏµÒ¤¬ÅÒ¤±¤¿¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤¿Êó½·Ìó2²¯±ß¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
