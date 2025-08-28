Number_i岸優太、モードなファッションでクールな魅力が全開！20代最後の瞬間にフォーカス

8月28日発売の『ヌメロ・トウキョウ（Numero TOKYO）』10月号特装版（増刊）カバーに、Number_iの岸優太がソロで初登場。特装版では、通常版には掲載されていない4ページを追加した計14ページにわたり、「LATE CHECK OUT：岸優太の日常と非日常」を大特集している。

【写真】オフ感を感じさせる浴衣姿のくつろぎSHOTなど公開

「LATE CHECK OUT」と題するヴィジュアルストーリーでは「グランド ハイアット 東京」を舞台に、普段なかなか見ることができない、彼の“日常と非日常”にクローズアップした。広々したホテルにゆっくりと流れる時間。とびきりモードなファッションを身に纏った“非日常の岸優太”と、歯磨きをしたり、浴衣に着替えてお茶を淹れながらくつろぐ“日常の岸優太”とのコントラスト。それは、彼が持つ多面的な魅力を表現した20代最後の瞬間を映し出す物語に。

約1ヶ月後の9月29日、30歳の誕生日を迎える岸。20代から30代へと移り変わる人生の節目を目前にして、彼は、「30歳になるのが悔しい……」と打ち明けた。「30歳になることが、こんなにも複雑な気持ちになるとは思ってなかったんですよね（笑）。20代をまだまだ味わい尽くせてないのに、気づけば終わりが見えてきている。でも、『じゃあ、やり残したことがあるか？』って言われたら、そうでもない」と、ありのままの自分を大切にする、飾らない彼らしい言葉で話してくれた。

2ページにわたるロングインタビューでは、Billboard JAPANにおいてもJAPAN Hot 100で総合首位を獲得するデジタルシングル「未確認領域」について、Number_iが生み出すクリエイションや3人の関係について、彼が理想とする「かっこよさとは？」など、さまざまな質問に対して心の内をたっぷりと本音で語っている。