東京・調布署でカメラが捉えたのは、けげんな表情を浮かべて歩く白髪交じりの男。

電車内で女性から金品を盗み取った疑いで逮捕された、住所不定・無職の石井優容疑者（55）です。

その犯行の動機は、実に身勝手なものでした。

警視庁によりますと、26日午後、銀座駅周辺でスリの被害が相次いでいたことから警戒にあたっていた警察官が石井容疑者の姿を確認。

追跡を開始したといいます。

石井容疑者は銀座駅から地下鉄を乗り継ぎ、下北沢駅で降りるとスリのターゲットを物色。

20代の女性に狙いを定めます。

そして女性とともに小田急線に乗り込むと、走行中の電車内で犯行に及んだのです。

石井容疑者は体の前にリュックを持ち、女性と向き合うような形になると、持っていたジャケットで手を隠しながら女性のバッグに手を入れ、財布などを抜き取ったといいます。

その後、一連の犯行を目撃していた警察官が、財布を手に電車を降りた石井容疑者をその場で現行犯逮捕しました。

石井容疑者は調べに対し、「前回のスリで得たお金がなくなって生活が苦しくなった」と話しているといいます。

2025年5月に、勤めていた派遣会社を解雇されていた石井容疑者。

これまでにも20件ほどスリをしていたとみられ、警視庁は余罪があるとみて調べを進めています。