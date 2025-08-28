「最低でももう一人」日本代表、森保監督が追加招集を明言

27日、9月に行われるアメリカ遠征に臨む日本代表メンバーが発表された。

DFやMFを中心に怪我人が相次いでいる日本代表だが、久保建英や三笘薫らを筆頭に、現時点で招集可能な選手の中ではベストに近いメンバーが招集されている印象だ。

記者会見に臨んだ森保一監督も、メンバー選考の意図を問われると、「一言で言うと“今回のベスト”だと思います。今招集できるベストということで、勝利と、これからのチームの成長に向けて召集させてもらったメンバーです」と語っている。

今回の発表では25名のメンバーが明かされたが、記者から追加招集の可能性について問われると、森保監督は「鋭いですね」と笑顔を見せた。

追加招集の可能性については、「今週末の試合を見て、最低でももう1人は増やそうかなと思っています」と回答。

ケガやコンディションを見極めながら、さらに1人以上を追加召集する方針を示した。

なお、負傷以外の理由で今回メンバー外となった選手としては、FW/MFは中村敬斗、浅野拓磨、旗手怜央、相馬勇紀、佐野航大ら、DFは菅原由勢、鈴木淳之介、谷口彰悟、中山雄太らが挙げられる。

緊急事態！ヨーロッパでプレーする日本人選手に負傷者続出

果たして追加メンバーは誰になるのか、今後の動向に注目したい。