「人気の理由は食べて納得…！」【カルディ】店員さんに聞いた「今売れている韓国グルメ」3選
世界中のおいしい食品が集まる「カルディ」。今回はその中から、“韓国料理”を楽しめる商品を厳選して3品ピックアップしてご紹介します。
カルディの店員さんに、今売れている人気商品を教えていただき、フードライターの筆者が実食。気になる味わいや魅力を詳しくリポートします。
最初に紹介するのは、「チュモッパの素（韓国おにぎり）85g」518円（税込）です。チュモッパとは、漬物や野菜、韓国のりなどの具材をごはんに混ぜて、一口サイズに丸めた韓国の伝統的な家庭料理のおにぎりです。
こちらは筆者が店員さんに、韓国食品で売れているものについて尋ねたところ、真っ先に教えてくれた人気商品。
袋の中には、韓国のりや乾燥野菜（ニンジン、キャベツ、タマネギ、チンゲン菜、ねぎ）などが入ったチュモッパの素と、大根の漬物の2袋が入っています。
作り方は簡単。炊いたごはん（1.5合）と一緒に混ぜ合わせるだけで、完成です。ごま油を加えるとおいしくなりますが、入れ過ぎるとおにぎりが握りにくくなるのでご注意ください。
食べてみると、韓国のりの塩味と、大根の漬物の酸味が絶妙に合わさっています。さらに、ごま油の香りがふわっと広がり、日本ではなかなか味わえないおにぎりが味わえます。
炊きたてのごはんがあれば手軽に作れるので、おうちに常備しておくのもおすすめ。お弁当にもぴったりです。
続いて紹介するのは、「マッスンブ サムゲタン 1kg」1350円（税込）。こちらは、栄養価の高い健康食として古くから韓国で親しまれてきた参鶏湯です。
店員さんによると、「韓国では参鶏湯は夏バテしやすい時期に食べる、日本でいう鰻（ウナギ）のような存在です。本場の味わいがおいしいですよ」と教えてくれました。
袋から出して、10分ほどお鍋で煮込めば出来上がります。袋のまま湯煎したり、お皿に移して電子レンジで温めたりしてもOKです。
スープの中には、高麗人参、にんにく、なつめと一緒にじっくりと煮込まれた鶏肉、もち米やうるち米が入っています。
鶏肉のうまみが出ているスープがなんともいい匂い！ 塩・こしょうはお好みでふっても。
食べてみると、しっとりとした鶏肉が絶品！ 餅米と玄米がたっぷり詰まっていて、食べ応えも十分です。
鶏肉の身や骨から出たうまみがたっぷり詰まった出汁に、高麗人参やなつめの風味が加わり、スープが本当に濃厚です。「さすがに自分では作れないな」と、感じるほどの奥深い味わい。温めただけとは思えない、本格的な参鶏湯を堪能できました。
最後に紹介するのは、「ココ 平太春雨 120g」375円（税込）。こちらは、平たく太い形が特徴の春雨です。
韓国産の商品ではありませんが、店員さんから「チャプチェにするとすごくおいしくて大人気です！」と教えていただいたので、ご紹介します。
こちらは、春雨を水に浸してからゆでて使いますが、水に浸した時間によってゆで時間が異なります。
一晩水に浸すとゆで時間は1〜3分、30分浸すと10〜12分です。水に浸さずにそのままゆでる場合は、30〜35分かかります。
ゆでた春雨で韓国の定番料理の「チャプチェ」を作ってみました。食べてみると、驚くほどのもちもち食感！ コシがあるかみ応えと食感は、やみつきになるおいしさです。
タレと混ぜ合わせて炒めると、しっかり春雨にタレがしみこんで本当に美味。チャプチェ以外にも、鍋料理に加えたり、パスタの麺代わりに使ったりと、さまざまな料理に活用できます。
いかがでしたか。気になる商品があれば、ぜひ「カルディ」でチェックしてみてください。
※商品の在庫状況は日々変動するため、紹介した商品が「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承ください。
▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)
