資産7400万円「これまで2000万円ほど厚生年金保険料を支払ってきた。不支給なのは理不尽」69歳の不満
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、奈良県在住69歳男性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：69歳男性
同居家族構成：本人、妻（62歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：奈良県
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：900万円
現在の預貯金7000万円、リスク資産400万円
これまでの年金加入期間：厚生年金510カ月、個人年金保険10年
現在受給している年金額（月額）老齢基礎年金（国民年金）：なし（70歳まで繰り下げ予定）
老齢厚生年金（厚生年金）：1万円（在職老齢年金制度により一部支給停止）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：個人年金保険11万円
配偶者の年金や収入：なし
「給与所得が850万円くらいあり、老齢厚生年金がカットされた」現在の年金額について満足しているか、の問いに「満足していない」と回答した今回の投稿者。
その理由として「給与所得が850万円くらいあるので、老齢厚生年金がカットされている。繰り下げの対象にもならない。これまでに2000万円程度、厚生年金保険料を支払ってきた。不支給なのは理不尽だと思う」と語っています。
ひと月の支出は約「50万〜60万円」。年金だけでは「毎月足りない」と回答されています。
「大学の非常勤教員や民間企業の非常勤顧問の収入などで、年金不足分を補填している」年金で足りない支出については「勤労収入でほぼ賄っている」という投稿者。
年金以外に「週5日の大学の非常勤教員、民間企業の非常勤顧問、特許収入、株の配当金」の収入があるといいます。
現役時代にもっとこうしておけばよかったことがあるか、との問いには「山ほどあるが、後悔しても何のメリットもないので考えないことにしている」と回答されています。
「今まで負担した保険料の分を、給付してほしい」今の生活での不満については、やはり年金制度のこと。「保険料を負担した分、給付してほしい。本来なら老齢厚生年金だけで月20万円くらいはあるはずなので、それがあれば本格的な老後に向けて貯められる」とコメント。
一方で「息子が大学院に進学した。雑誌に掲載される息子の論文と、来年博士号が取得できることを楽しみにしている。他には年に3〜4回、妻と1〜3泊の国内旅行に行ってリフレッシュしている」と今の生活の楽しみも教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)