グッドスマイルアーツ上海は、フィギュア「チェシャー ファンシー・ナイトドリーム」を2026年8月に発売する。価格は27,500円。

本商品はゲーム「アズールレーン」のキャラクター「チャシャー」を1/7スケールフィギュア化したもの。着替えスキン「ファンシー・ナイトドリーム」の姿で立体化され、透け感のあるタイトスーツに身を包んだチェシャーが再現されている。

透明素材の衣装と繊細な塗装によって、ほのかに透ける肌の質感が繊細に再現されている。滑らかな黒タイツに包まれた美しい脚も細かく表現されている。

台座はイラストをモチーフにデザインされ、トランプやサイコロ、ルーレットの要素を散りばめた華やかな仕様となっている。

差し替え用の前髪パーツ・左手パーツ・饅頭が飛び出すシルクハットが付属し、マジックショーのワンシーンを再現することができる。

スケール：1/7

サイズ：全高約210mm(帽子含む）

(C) Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd.

※掲載の写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。