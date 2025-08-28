今から秋まで着られて3990円！【ユニクロ】40代におすすめ「きれい見え優秀ワンピース」3選
大人が着たい！ ユニクロで「きれい見えするワンピース」はこの3つ40代がきれいめに着こなせる優秀ワンピースを、ユニクロで発見！ おすすめポイントをコーディネートと合わせてご紹介します。全て3990円と、プチプラなのも魅力です。
1. レイヤードも楽しめる「ゆったりシャツワンピ」
「オーバーサイズシャツワンピース」（税込3990円）は、ゆったりと着られるストレートシルエットのワンピース。体のラインを拾わない大きめサイズですが、ハリのある素材や襟のデザインがきれいめに見せてくれるアイテムです。
ミニ丈のため、ロングトップスのような感覚で、トレンドのジレを合わせて今っぽく仕上げてもいいですね。フロントはボタン仕様で羽織りとしても着られるため、着まわしの幅も広がります。
カラバリはブラック、ダークブラウン、ブルーの3色。
写真の着こなしでは、ワンピースはブルー、ボトムスには樽のようにカーブを描くシルエットが特徴的な濃いブルーのバレルデニムを合わせて、ワントーンですっきりとまとめています。涼しくなったら、こうしたチュニックのような着こなしもおすすめです。
2. 上品な光沢がエレガントな「キャミソールワンピース」
「サテンキャミソールワンピース」（税込3990円）は程よい光沢感のある、滑らかで肌ざわりのいいサテン素材を使用した一枚です。バイアスカットのシルエットは、体のラインに自然に沿うように落ち、スタイルよく見せてくれるのも◎。
コーディネートにツヤのある素材を取り入れると、シンプルなアイテムでもどこか華やかさが出るのがメリットです。普段使いにも、少しドレスアップ感がほしいときにも、さまざまなシーンで活躍してくれます。
カラバリはブラック、ベージュ、ブラウン、ダークグリーンの計4色。秋らしい雰囲気のシックなカラーがそろっています。
こちらのコーディネートは、インナーにアメリカンスリーブの「リブブラトップ」を着ています。肩ひもが細く、ストラップで長さを調整できるワンピなので、インナーのアイテムを選ばずレイヤードできる点が優秀です。
暑い時期は、写真のように薄手のノースリーブやTシャツを合わせて。涼しくなったら、ブラウスや長袖カットソーを合わせて、寒い時期には厚手のニットに重ねてと、インナーを変えて長く楽しめるのもメリットです。
3. フィット＆フレアでスタイルよく見える「Vネックワンピ」
「ブラッシュドジャージーワンピース」（税込3990円）は、Vネックのノースリーブワンピースです。上半身は体にぴったりとフィットし、下半身はふんわり広がる「フィット＆フレア」シルエットで、着やせ効果も期待できます。
インナーをTシャツにしてカジュアルに着たり、ボウタイブラウスなどのフェミニンなトップスにしてエレガントに着たりと、テイストを問わず着まわせるところが魅力です。
トップス部分は体にフィット＆ノースリーブなので、上からニットやジャケットを羽織っても、上半身がもこもこと大きくならず、使い勝手がよさそうです。
カラバリはダークグレー、ブラック、ダークブラウンの3色です。
写真のコーディネートでは、インナーに五分袖の「3Dメリノリブクルーネックセーター」を合わせています。ブラックのワンピースにワインという深みのある赤系カラーの組み合わせで、秋らしく仕上がっています。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
※商品の在庫状況は日々刻々と変わるため、紹介アイテムが「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承くださいませ。
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)