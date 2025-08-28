スバル「“新”クロスオーバーSUV」イエローリングのフォグランプ×黄色の内装アクセントがめちゃ斬新！ 「クロストレック リミテッドスタイルエディション」何が違う？

イエローリングのフォグランプ×黄色の内装アクセントが斬新！

スバルは「クロストレック」の特別仕様車を2025年7月10日に発表しました。

お手軽なのに本格的なクロスオーバーSUVとして支持されるクロストレック。

一体どのような特別仕様車が追加されたのでしょうか。

各所にイエローをあしらった「クロストレック リミテッドスタイルエディション」

クロストレックはスバルのSUV3兄弟の末っ子を担う車種です。

5ドアハッチバックの「インプレッサ」をベースに、ボディ下部をクラッディング（樹脂パーツ）で架装するなど、内外装をよりSUVらしいタフなスタイルへと刷新しました。

ボディサイズは全長4480mm×全幅1800mm×全高1575mm、ホイールベース2670mmと、手頃なサイズを実現。

それでいて、最低地上高は200mmを確保しており、優れた四駆性能とともに悪路での走破性も備えています。

エンジンは、2リッター水平対向4気筒エンジン＋モーターのe-BOXER（マイルドハイブリッド）に加え、2024年12月に2.5リッター水平対向4気筒エンジン＋2モーターのストロングハイブリッドを追加。

トランスミッションはリニアトロニック（無段変速機）を搭載し、駆動方式はAWDをメインに、e-BOXERにはFWDも設定。ストロングハイブリッドモデル）には、通常時はFWDとして走行可能なクラッチ開放制御機構が備わります。

今回発表された特別仕様車「Limited Style Edition（リミテッド スタイルエディション）」は、e-BOXERの「Limited」グレードをベースとし、その見どころは手を加えられた斬新な内外装にあります。

エクステリアは、ルーフレールやリアガーニッシュをブラック基調にするとともに、イエロー塗装加飾付LEDフロントフォグランプを装着。

インテリアは、シフトブーツやステアリングホイールにイエローのステッチをあしらった他、シート表皮のサイドサポート部にもイエローのアクセントを追加するなど、内外装の各部にイエローが用いられているのが特徴です。

その他の特別装備として4.2インチ マルチインフォメーションディスプレイ付ルミネセントメーター（イエローリング照明）や、18インチアルミホイール（ダークメタリック加飾）も用意しています。

クロストレック リミテッド スタイルエディションの価格（消費税込）は、FWDが335万5000円、AWDが356万9500円です。

クロストレックはSUVとして本格的な最低地上高をもちながら、スタイリッシュなスタイリングによってラフロードにもアーバンにも溶け込める素性の持ち主です。

今回追加されたリミテッド スタイルエディションはアーバン寄りといえますが、普段は都市部でおしゃれに乗りこなし、アウトドアやスキーに行くときは頼もしい相棒になる、いいとこ取りのモデルといえるでしょう。