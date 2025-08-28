三菱「新型“3列7人乗り”SUV」に反響多数！ 「国内でも欲しい！」「上質でオシャレ！」など大好評の声！ 「デスティネーター」インドネシア仕様に寄せられた声とは

デスティネーターに反響の声！

三菱は2025年7月17日、インドネシアで新型ミッドサイズSUV「デスティネーター」を世界初公開しました。

同車に対し、SNSを中心に多くの反響の声が寄せられています。

【画像】超カッコイイ！三菱「デスティネーター」を画像で見る！（30枚以上）

いったいどのような声なのでしょうか。

三菱新型「デスティネーター」

デスティネーターは、「The Confidence Booster for Energetic Families」（いきいきと過ごす家族の背中を押す）という開発コンセプトのもと誕生した、3列7人乗りのミッドサイズSUVです。

インドネシア発のグローバル戦略車としては、クロスオーバーMPV「エクスパンダー」、コンパクトSUV「エクスフォース」に続く第3弾。ASEANを中心に、世界市場へ順次展開されます。

ボディサイズは全長4680mm×全幅1840mm×全高1780mmでホイールベース2815mm。最低地上高は214mm（アンダーカバーを含めない場合は244mm）に達し、スズキ「ジムニー」を上回るクリアランスを確保しています。

エクステリアは“大地を掴む”ような安定感あるフォルムが特徴。

フロントはブランドの象徴「ダイナミックシールド」にT字型ヘッドライトを組み合わせ、遠目にも識別しやすい顔つきを表現しています。

リアは往年の「パジェロ」の背面スペアタイヤを想起させる六角モチーフ「ヘキサガードホライズン」を据え、力強い個性を演出します。

インテリアは乗る人すべてが心地よく過ごせる広さと上質感を両立。

ドアトリムへと連続するダイナミックなインパネ造形にソフトパッドを用い、見た目・触感ともにリッチな印象です。

2列目は最大100mmのスライド機構を備えた4：2：4分割可倒式、3列目は5：5分割可倒式で、乗員と荷物のバランスに応じて多彩に使い分けられます。

パワートレインは1.5リッター直列4気筒ガソリンにCVTを組み合わせ、最高出力163馬力を記録し最大トルクは250Nmを発生します。

駆動方式はFWD（前輪駆動）ながら、左右輪の駆動力配分を最適化する「アクティブヨーコントロール」（AYC）など、三菱が培ってきた四輪制御技術を投入。

ドライブモードはノーマル、ターマック、ウェット、グラベル、マッドの5つで路面状況に柔軟に対応したモードを選択できます。

安全装備も充実しており、先進運転支援（ADAS）やコネクティッド機能を搭載しています。

ボディカラーは全5色、グレードは「GLS」「EXCEED」「ULTIMATE」の3タイプを設定します。

現地価格は3億8500万ルピア（約350万円）から設定。インドネシアでの販売開始後、ベトナムやフィリピンをはじめとするASEAN、さらに南アジア、中南米、中東、アフリカへ展開していく計画です。

発表されたデスティネーターに対し、SNSを中心に反響の声が高まっています。

「名前も外観も格好いい」「国内でも売れそう」といったポジティブな投稿が多く見られています。ダイナミックシールド×T字ライトの“パジェロ系”ムードに惹かれるユーザーが多いようです。

さらに、内装のパノラマサンルーフやアンビエントライトなどに対して「上質で映える！」「長距離乗車でも快適に過ごせそう！」などの声が集まり話題となっています。メーカーや現地公式アカウントの投稿にも、好意的コメントが集まっています。

※ ※ ※

デスティネーターはASEANをはじめとする世界市場を視野に入れた最新モデルとして、多くの注目を集めています。

使い勝手と走破性を兼ね備えた新世代SUVとして、今後の展開に期待が高まります。