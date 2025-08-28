◆第３７回ブリーダーズゴールドカップ・Ｊｐｎ３（８月２８日、門別競馬場・ダート２０００メートル＝牝馬限定、良）

中距離のダートグレードレースは３歳以上の牝馬９頭（ＪＲＡ５、北海道４）によって争われ、ＪＲＡ所属で岩田望来騎手が騎乗した４番人気のライオットガール（牝５歳、栗東・中村直也厩舎、父シニスターミニスター）がゴール前で差し切り、２４年４月の兵庫女王盃以来となる重賞４勝目を挙げた。勝ちタイムは２分６秒７。

２着は２番人気のダブルハートボンド（坂井瑠星騎手）、３着は１番人気のオーサムリザルト（武豊騎手）だった。

岩田望来騎手（ライオットガール＝１着）「結果を出せてホッとしています。パドックでまたがった時に落ち着きがあって、すごくいい雰囲気だと思っていました。この馬自身、２０００メートルはちょっと長いかなと感じていたので調教師の先生と、しまいの脚を生かして乗ろうかと話していました。うまくはまったと思います。前半リズムよく行けたし、３コーナーで動いた時にすごく反応がよかったので『これなら』と。なかなかいい結果が出せないでいましたが、ここで馬も自信を取り戻せたのではと思います」