元宝塚トップスター・凰稀かなめ、ウィッグ着用で雰囲気ガラリ 「フォンテーヌ」イメージキャラクターに就任【コメントあり】
元宝塚歌劇団宙組トップスターの凰稀かなめがこのほど、女性用レディメイド・ウィッグ（既製品）ブランド「フォンテーヌ」のイメージキャラクターに就任した。
【写真】ゆるふわパーマで落ち着いた雰囲気の凰稀かなめ
フォンテーヌは、凰稀が放つ上品で華やかな魅力が、“年齢を重ねても自分らしく美しくありたい”と願う女性を応援するブランドコンセプトに重なることから、起用を決定。今後、凰稀は、ウィッグブランド「フォンテーヌ」の顔として店頭ビジュアルや公式サイト、各種プロモーションに登場する。
今回、2パターンのビジュアルが公開された。一つは、ゆるふわパーマのヘアスタイルで落ち着いた雰囲気に。もう一つは、ベリーショートでハイトーンなヘアスタイルに変身。華やかな印象になっている。どちらも雰囲気がガラリと変わりつつも、上品で華やかな魅力を放っている。
■凰稀かなめコメント
アデランス様には宝塚在団中から現在も舞台のウィッグでお世話になっておりますが、今回新たにフォンテーヌのイメージキャラクターに起用いただいてとてもうれしく思っております。フォンテーヌの店舗にも伺ったことがあり、フォンテーヌのウィッグはデザインが豊富で、普段のイメージチェンジにも使いたいなと思っていました。ウィッグを着用した撮影では、とにかく「自然」を意識しました。これから、フォンテーヌの皆さまと共にウィッグの素晴らしさ、手軽さを末長くお伝えしていけたら幸いです。
【写真】ゆるふわパーマで落ち着いた雰囲気の凰稀かなめ
フォンテーヌは、凰稀が放つ上品で華やかな魅力が、“年齢を重ねても自分らしく美しくありたい”と願う女性を応援するブランドコンセプトに重なることから、起用を決定。今後、凰稀は、ウィッグブランド「フォンテーヌ」の顔として店頭ビジュアルや公式サイト、各種プロモーションに登場する。
■凰稀かなめコメント
アデランス様には宝塚在団中から現在も舞台のウィッグでお世話になっておりますが、今回新たにフォンテーヌのイメージキャラクターに起用いただいてとてもうれしく思っております。フォンテーヌの店舗にも伺ったことがあり、フォンテーヌのウィッグはデザインが豊富で、普段のイメージチェンジにも使いたいなと思っていました。ウィッグを着用した撮影では、とにかく「自然」を意識しました。これから、フォンテーヌの皆さまと共にウィッグの素晴らしさ、手軽さを末長くお伝えしていけたら幸いです。