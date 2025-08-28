ラグビー日本代表は28日、パシフィック・ネーションズカップ（PNC）1次リーグの登録メンバー28人を発表し、LOワーナー・ディアンズ（23＝ハリケーンズ）とHO原田衛（26）が共同主将に決まった。また、カナダ戦（30日、ユアテックスタジアム仙台）の登録メンバー23人も発表された。

7月のウェールズ2連戦で主将を務めたW杯4大会出場経験のあるFLリーチ・マイケル（36＝BL東京）が今月の代表活動は不参加。リーチに代わる若手の新主将に、23歳のディアンズが選ばれた。

これまで高校時代や来日前にも主将の経験はなく「人生で初めて」という。「うれしい。自分のキャリア、成長にとって大きなチャレンジで凄く楽しみ」と心境を述べた。初めてゲーム主将を務めるカナダ戦へ「できるだけ自分のプレーでチームを引っ張れるようにしたい」と意気込んだ。

原田はカナダ戦のメンバーからは外れたが、PNCでの共同主将に就任。「オフザフィールドでチームの文化を創っていくことを意識している」と、ディアンズとは対照的な自身の役割を述べた。BL東京でチームメートだったリーチからは「頑張れ」と激励を受けたという。「リーチさんは僕たちのロールモデル。模範となる言動をしていかないといけないと、参考にしている」と話した。