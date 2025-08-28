メカニカルなバニースーツと妖艶なボディライン。「サムライバニー 牡丹 Designed by saitom」が2026年3月に発売
【サムライバニー 牡丹 Designed by saitom】 2026年3月 発売予定 価格：29,700円
2026年3月 発売予定
(C) saitom
フリーイングは、フィギュア「サムライバニー 牡丹 Designed by saitom」を2026年3月に発売する。価格は29,700円。
本商品はイラストレーター・saitom氏が手がけるオリジナルキャラクター「牡丹」を1/6スケールフィギュア化したもの。
メカニカルなバニースーツと妖艶なボディラインが融合した造形となっており、グラマラスなスタイルに肉感、各所に施された網タイツをモチーフとした透け感のあるメッシュパーツ、重厚なアーマー、素材感が表現されている。
クリアパーツを用いたバニーイヤーや、なびく長髪の毛先まで細かく造形されている。
※掲載の写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。