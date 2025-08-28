【サムライバニー 牡丹 Designed by saitom】 2026年3月 発売予定 価格：29,700円

フリーイングは、フィギュア「サムライバニー 牡丹 Designed by saitom」を2026年3月に発売する。価格は29,700円。

本商品はイラストレーター・saitom氏が手がけるオリジナルキャラクター「牡丹」を1/6スケールフィギュア化したもの。

メカニカルなバニースーツと妖艶なボディラインが融合した造形となっており、グラマラスなスタイルに肉感、各所に施された網タイツをモチーフとした透け感のあるメッシュパーツ、重厚なアーマー、素材感が表現されている。

クリアパーツを用いたバニーイヤーや、なびく長髪の毛先まで細かく造形されている。

スケール：1/6

サイズ：全高約230mm

(C) saitom

