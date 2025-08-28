吉岡里帆が、8月25日に自身のInstagramを更新。おデコを出した金魚柄の浴衣姿で、うなじをアップにした写真も公開し、あまりの美しさにファンが歓喜の声をあげている。

吉岡は《暑過ぎますね、、体調崩されてないですか？水分補給たっぷりして下さいね》と投稿し、映画『九龍ジェネリックロマンス』の初日舞台あいさつの日程を紹介。そのうえで《またお会いできるのを楽しみにしてます 涼しくして待っててね》とした。

Instagramのコメント欄には、吉岡の美貌ぶりにファンから

《透き通るような美肌で美顔！美姿 世界遺産級に美しいよぉ》

《きゃ〜〜浴衣姿の里帆さん、かわいすぎる〜》

《もう国宝級の可愛さだね》

など興奮する声が寄せられている。

吉岡は8月29日公開の同映画に、水上恒司とともにダブル主演する。先のInstagramでは、水上とのツーショット写真も添えられている。

この作品は、2019年11月から『週刊ヤングジャンプ』で連載中の、眉月じゅん氏原作の同名漫画の実写版で、吉岡は鯨井令子と、先輩社員・工藤発（水上恒司）の元婚約者の1人2役を演じる。

映画ライターが言う。

「物語の舞台は、かつて香港に存在したスラム街・九龍城砦です。この街の不動産業を舞台に、鯨井と工藤が織りなす、過去と現在が交錯するミステリー・ラブロマンスです。

吉岡さんは、『瓜二つ』の2役を眼鏡や衣装でイメージを変えて演じますが、レバルの高い演技力に注目が集まりそうです」

吉岡は、8月14日には都内でおこなわれた同映画の試写会に出席し、「彼氏に告白されたい」と願う女性の恋愛相談に対し、「デート中、いい雰囲気になったら、さみしそうな顔をして、『これって何なんだろうね……』とつぶやく」とアドバイス。相手から告白させるあざといテクニックを披露していた。

「吉岡さんは、2024年4月に事務所を移籍していますが、仕事は順調そのもので、ドラマや映画、CMと変わらずに活躍を続けています。業界内でも仕事熱心で評判がよく、原作があれば何カ月も前から読み込み、自分なりの役づくりを仕上げて現場入りするそうです。『九龍ジェネリックロマンス』の原作ファンも映画には期待しているのではないでしょうか」（芸能記者）

2026年にはNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』への出演も決まっている吉岡。まだまだ活躍の場は広がりそうだ。