お笑いトリオ「パンサー」の向井慧（39）が28日に自身のインスタグラムを更新。飲食店で偶然出会った“ある人物”について明かした。

この日ストーリーズにて「車を運転したくてちょっと遠出して5年ぶりくらいに行くご飯屋さんに行って、1人でご飯食べてたら…隣の席に来たのが尾形さんご夫妻だった」とトリオのメンバー・尾形貴弘との遭遇を報告。

満面の笑みを浮かべた自身と、驚いた表情の尾形が並ぶツーショットを添え、「え？そんなことある？なんかテンション上がった」とつづった。

また尾形も自身のXで「仕事終わりで、久しぶりにあいちゃんと2人きりで、ジンギスカン食べに行ったら、偶然、カウンター隣の席、向井が1人で食ってた！！！」とし「そんな事ある？？！！！こんなご飯屋さんたくさんある中で！！しかも隣の席に！！奇跡サンキューーーーー！！菅いないかな…」と、もう1人のメンバー・菅良太郎の名前も挙げてユーモアたっぷりに記した。

この投稿にファンからは「奇跡！」「仲良すぎ！」「これはおもろい」といったコメントが寄せられている。